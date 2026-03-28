Jangan Abaikan Sinyal Ini: 6 Tanda Tubuh Anda Sudah Kelelahan dan Butuh Istirahat Total Sekarang

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa konsistensi dalam berolahraga adalah kunci utama untuk mencapai tubuh ideal.

Namun, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, yaitu istirahat.

Tanpa jeda yang cukup, tubuh justru tidak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Setiap sesi latihan memberikan tekanan pada otot dan sistem tubuh secara keseluruhan.

Proses ini memang diperlukan untuk membentuk kekuatan dan daya tahan.

Akan tetapi, tanpa pemulihan yang memadai, tekanan tersebut dapat berubah menjadi kelelahan yang berkepanjangan.

Memahami kapan tubuh membutuhkan istirahat adalah langkah penting agar perjalanan kebugaran tetap efektif dan berkelanjutan.

Berikut 6 tanda yang menunjukkan bahwa tubuh Anda sudah terlalu lelah dan membutuhkan waktu untuk pulih yang dirangkum dari sport west athletic club pada Sabtu (28/03).

1. Suasana Hati Tidak Stabil dan Tubuh Terasa Selalu Lelah Jika Anda merasa lelah sepanjang hari meskipun telah tidur cukup, kondisi ini tidak boleh diabaikan.

Kelelahan yang terus-menerus dapat menjadi tanda bahwa tubuh mengalami tekanan berlebih akibat aktivitas fisik yang terlalu intens.

Selain itu, perubahan suasana hati seperti mudah marah, tidak fokus, atau kehilangan motivasi juga sering muncul.

Hal ini terjadi karena tubuh dan pikiran tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Dengan mengambil waktu istirahat, Anda memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyeimbangkan kembali kondisi fisik dan mental, sehingga energi dapat pulih secara optimal.