Sri Wahyuni
29 Maret 2026, 05.05 WIB

Tips 6 Cara Makan Sehat dan Nikmat yang Terbukti Membuat Tubuh Lebih Bugar

Nikmati salad segar, buah, dan kacang-kacangan./Freepik.

JawaPos.com- Menerapkan pola makan sehat tidak harus membosankan. Dengan sedikit pengetahuan nutrisi, logika sehat, dan kesenangan dalam menikmati makanan. 

Kamu bisa mulai mengubah kebiasaan makan sehari-hari menjadi lebih sehat  tanpa merasa terpaksa. 
 
Dilansir dari Harvard Health Publishing, berikut enam cara mudah untuk makan sehat dan tetap menikmati setiap suapan:

1. Ganti lemak padat dengan lemak sehat

Baca Juga: 3 Manfaat Ajaib Tinggal di Dekat Air! Bisa Tingkatkan Kebahagiaan dan Kesehatan Mental Secara Ilmiah

Lemak yang padat di suhu ruangan, seperti mentega atau margarin, bisa diganti dengan minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak bunga matahari, atau minyak kanola.

Gunakan secukupnya saat memasak atau membuat salad, karena semua lemak tinggi kalori.

2. Manfaatkan kacang-kacangan dan biji-bijian

Almond, kacang mete, hazelnut, pistachio, dan biji-bijian kaya vitamin E, asam folat, kalium, dan serat. Lemak di kacang sebagian besar adalah lemak tak jenuh, baik untuk kesehatan jantung.

Konsumsi kacang sebagai pengganti camilan lain, jangan tambahan, dan perhatikan porsi kecil agar tidak berlebihan kalori.

3. Cicipi makanan sebelum menambahkan garam

Biasakan diri untuk merasakan makanan apa adanya sebelum menaburkan garam. Coba dua hari tanpa menambahkan garam, lalu simpan garam di lemari agar tidak mudah dijangkau. 

Ini membantu menyesuaikan lidah dan menurunkan konsumsi natrium.

4. Siapkan bekal sekali seminggu

Membawa bekal sehat membuat pilihan makanan lebih mudah dan terkontrol saat bekerja atau jalan-jalan. Buat rencana menu mingguan dan sisakan sisa untuk satu atau dua kali makan siang. Selain sehat, cara ini juga hemat biaya.

5. Konsumsi lima atau lebih porsi sayur dan buah sehari

Sayur dan buah kaya nutrisi dan rendah kalori, membuat perut kenyang dengan sehat. Catat konsumsi buah dan sayur selama seminggu. 

Satu porsi dengan setengah cangkir potongan buah atau sayur, atau satu cangkir sayur daun mentah seperti selada dan bayam. Tingkatkan satu porsi setiap hari untuk hasil maksimal.

6. Rencanakan makanan yang nikmat dan sehat

Makanan ideal tidak hanya sehat, tapi juga menyenangkan untuk semua indera, indah dipandang, harum, lezat, dengan tekstur yang memuaskan.

Luangkan waktu menyiapkan satu atau dua makanan spesial setiap minggu. Nikmati aroma, suasana, dan kehadiran teman atau keluarga saat makan. Memberi rasa syukur bisa menambah kepuasan dan kenikmatan.

Menerapkan keenam cara ini tidak hanya membuat makanan lebih sehat, tetapi juga lebih menyenangkan. 

Artikel Terkait
Biar Nggak Lemas Saat Puasa! Ini 7 Cara Menjaga Stamina Tubuh Seharian Selama Ramadhan - Image
Hijrah Ramadan

Biar Nggak Lemas Saat Puasa! Ini 7 Cara Menjaga Stamina Tubuh Seharian Selama Ramadhan

10 Maret 2026, 15.05 WIB

Makan Sehat Saat Buka Puasa Harus Low Kalori, Low Fat, dan High Fiber, Ini Contoh Menunya! - Image
Kesehatan

Makan Sehat Saat Buka Puasa Harus Low Kalori, Low Fat, dan High Fiber, Ini Contoh Menunya!

26 Februari 2026, 22.16 WIB

Tips Makan Sehat Saat Natal, Cari Tahu Trik Memilih Makanan yang Tetap Mengenyangkan Namun Rendah Kalori - Image
Lifestyle

Tips Makan Sehat Saat Natal, Cari Tahu Trik Memilih Makanan yang Tetap Mengenyangkan Namun Rendah Kalori

18 Desember 2025, 00.41 WIB

Terpopuler

1

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

2

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

3

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

4

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

5

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

6

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

7

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

8

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

9

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

10

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

