Tips 6 Cara Makan Sehat dan Nikmat yang Terbukti Membuat Tubuh Lebih Bugar

JawaPos.com- Menerapkan pola makan sehat tidak harus membosankan. Dengan sedikit pengetahuan nutrisi, logika sehat, dan kesenangan dalam menikmati makanan.

Kamu bisa mulai mengubah kebiasaan makan sehari-hari menjadi lebih sehat tanpa merasa terpaksa.

Dilansir dari Harvard Health Publishing, berikut enam cara mudah untuk makan sehat dan tetap menikmati setiap suapan: 1. Ganti lemak padat dengan lemak sehat

Lemak yang padat di suhu ruangan, seperti mentega atau margarin, bisa diganti dengan minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak bunga matahari, atau minyak kanola.

Gunakan secukupnya saat memasak atau membuat salad, karena semua lemak tinggi kalori.

2. Manfaatkan kacang-kacangan dan biji-bijian Almond, kacang mete, hazelnut, pistachio, dan biji-bijian kaya vitamin E, asam folat, kalium, dan serat. Lemak di kacang sebagian besar adalah lemak tak jenuh, baik untuk kesehatan jantung.

Konsumsi kacang sebagai pengganti camilan lain, jangan tambahan, dan perhatikan porsi kecil agar tidak berlebihan kalori.

3. Cicipi makanan sebelum menambahkan garam Biasakan diri untuk merasakan makanan apa adanya sebelum menaburkan garam. Coba dua hari tanpa menambahkan garam, lalu simpan garam di lemari agar tidak mudah dijangkau.

Ini membantu menyesuaikan lidah dan menurunkan konsumsi natrium.

4. Siapkan bekal sekali seminggu Membawa bekal sehat membuat pilihan makanan lebih mudah dan terkontrol saat bekerja atau jalan-jalan. Buat rencana menu mingguan dan sisakan sisa untuk satu atau dua kali makan siang. Selain sehat, cara ini juga hemat biaya.

5. Konsumsi lima atau lebih porsi sayur dan buah sehari Sayur dan buah kaya nutrisi dan rendah kalori, membuat perut kenyang dengan sehat. Catat konsumsi buah dan sayur selama seminggu.

Satu porsi dengan setengah cangkir potongan buah atau sayur, atau satu cangkir sayur daun mentah seperti selada dan bayam. Tingkatkan satu porsi setiap hari untuk hasil maksimal.

6. Rencanakan makanan yang nikmat dan sehat Makanan ideal tidak hanya sehat, tapi juga menyenangkan untuk semua indera, indah dipandang, harum, lezat, dengan tekstur yang memuaskan.

Luangkan waktu menyiapkan satu atau dua makanan spesial setiap minggu. Nikmati aroma, suasana, dan kehadiran teman atau keluarga saat makan. Memberi rasa syukur bisa menambah kepuasan dan kenikmatan.