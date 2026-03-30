Rahasia DASH Diet ala Kementerian Kesehatan, Simak Makanan Apa Saja yang Ampuh Menurunkan Penyakit Hipertensi

JawaPos.com - Pasca lebaran biasanya menjadi momen yang cukup rawan. Hal ini terjadi karena berbagai penyakit seperti kolesterol, diabetes, sampai hipertensi mulai mengintai.

Beberapa penyakit mematikan seperti hipertensi sering disebut-disebut sebagai the silent killer yang mampu mengancam nyawa manusia. Salah satu faktor utama yang meningkatkan resiko nya adalah pola makan yang tidak sehat.

Saat ini ada berbagai cara menurunkan tekanan darah, termasuk salah satunya yang paling direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan adalah menerapkan diet atau pengaturan pola makan. Diet untuk hipertensi ini dijuluki sebagai DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension.

Diet DASH menekankan pada prinsip mengatur pola makan kembali pada pola konsumsi makanan dengan memilih secara bijak, asupan yang lebih sehat, sehingga tubuh anda tetap ideal dan tidak terkena risiko hipertensi.

Merujuk pada laman /keslan.kemkes.go.id berikut tatacara melakukan diet DASH untuk menurunkan tingkat hipertens atau tekanan darah di dalam tubuh anda.

Hitung kebutuhan energi anda

Langkah awal dari melakukan diet DASH ini adalah dengan menghitung kebutuhan gizi dan energi dari makanan yang dikonsumsi. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan asupan pada setiap individu, supaya tubuh mendapat asupan yang cukup dan mampu mencegah hipertensi pada tubuh.

Batasi konsumsi makanan

Diet DASH menekankan pada pembatasan konsumsi natrium atau garam, sebanyak 1.500 gr per hari atau maksimal sekitar satu sendok makan. Diet DASH mendorong anda memperbanyak konsumsi makanan yang tinggi kalium (4.700 gr per hari), kalsium (lebih 800 gr per hari), dan serat (4-5 porsi per hari), yang mampu memberikan rasa kenyang lebih lama dan dapat menurunkan tekanan darah.

Kurangi takaran

Selain membatasi natrium, diet DASH juga menganjurkan pengurangan porsi serta jenis bahan makanan tertentu, agar kesehatan tubuh anda lebih terjaga. Beberapa yang perlu dibatasi antara lain sebagai berikut:

Kurangi konsumsi gula dan pemanis buatan dengan porsi aman 4 sendok makan perhari atau .54 gr

Batasi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh dengan maksimal konsumsi 72 gr per hari

Pilih makanan yang dianjurkan untuk diet DASH