Shania Vivi Armylia Putri
31 Maret 2026, 18.03 WIB

Ternyata Mudah Sekali! Cara Alami Mengatasi Kesemutan, Salah Satunya Cukup Menggerakkan Area Tubuh agar Aliran Darah Jadi Lancar

Ilustrasi kesemutan/freepik

JawaPos.com- Kesemutan atau sensasi mati rasa di bagian tubuh seperti telapak kaki, lengan dan tangan cukup sering dialami banyak orang.

Umunya, kesemutan terjadi karena terlalu lama berada pada posisi tetap, yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar. 

Selain Itu kesemutan juga bisa terjadi karena melakukan aktivitas olahraga sampai terkena penyakit seperti tumor, diabetes, dan syaraf terjepit. 

Rasa kesemutan bisa menimbulkan nyeri jika terjadi terlalu sering, dengan intensitas yang lama. 

Bagi anda yang sering mengalami kesemutan, dan bingung harus melakukan apa pada kaki dan tangan anda saat mengalami hal tersebut, berikut kami rangkuman informasi dari laman kemkes.go.id tentang cara-cara mengatasi rasa kesemutan dengan mudah.

Kesemutan kerap terjadi karena tubuh berada pada posisi tetap dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, anda bisa merubah posisi duduk atau mengistirahatkan anggota badan kaki dan tangan sejenak, sebelum kembali melanjutkan aktivitas agar tidak kesemutan.

Terkadang, kesemutan dan kebas terjadi karena adanya peradangan. Anda bisa mengatasinya dengan mengompres area kaki atau tangan yang mengalami kesemutan, dengan air dingin atau hangat, untuk mengurangi nyeri akibat kesemutan yang terjadi.

Selain mengubah posisi duduk, anda juga bisa menggoyang-goyangkan  kaki dan tangan, supaya aliran darah menjadi lancar. Menggerakan area tubuh yang mengalami kesemutan, mampu mengurangi rasa kebas dan mati rasa di kaki dan tangan.

Bukan dengan ditepuk-tepuk saat mengalami kesemutan, mengatasi gejala ini bisa dilakukan dengan memijat secara lembut dan perlahan area kaki atau tangan yang mengalami kesemutan. Pijatan ini dapat mengurangi ketegangan otot serta melancarkan peredaran darah pada kaki dan tangan anda. 

