6 Alternatif Camilan Tinggi Protein Pengganti Setoples Jajanan Manis Tinggi Gula, Rahasia Tubuh Tetap Fit dan Mengenyangkan

JawaPos.com-Setoples kue, permen, dan coklat bisa sangat menggoda mata. Makanan-makanan tersebut selalu cocok menjadi teman favorit saat beraktivitas.

Namun, tahukah anda bahwa camilan tinggi gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, dan saat sensasinya hilang, tubuh akan meminta lagi (cravings) untuk mendapatkan makanan manis.

Seperti yang sudah diketahui, makanan makanan manis berlebihan dapat berisiko menyebabkan penyakit obesitas sampai diabetes.

Terutama jika keinginan yang muncul tersebut terus terjadi karena persediaan camilan manis di toples masih sangat banyak.

Untuk mencegahnya, anda perlu mencari alternatif lain. Seperti camilan dengan kandungan protein yang tinggi.

Cemilan dengan protein yang tinggi mampu menekan rasa lapar, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sehingga rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan keinginan ngemil camilan manis lebih bisa terkontrol.