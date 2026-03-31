Susah Melihat di Tempat Gelap? Bisa Jadi Itu Penyakit Retinitis Pigmentosa, Ketahui Penyebab, Gejala, dan Pengobatannya

JawaPos.com - Ada banyak macam disabilitas yang bisa terjadi pada semua orang. Mereka dapat kehilangan kemampuan motorik, kognitif, atau indera mereka.

Karena itu, tidak jarang kita bertemu dengan seseorang yang memiliki satu, dua atau lebih disabilitas. Salah satu disabilitas yang cukup sering ditemui adalah kebutaan atau lemahnya kemampuan melihat seseorang.



Dilansir dari Halodoc, retinitis pigmentosa adalah sekelompok kelainan genetik langka yang mempengaruhi bagaimana retina mata merespons cahaya. Kondisi ini menyebabkan penurunan fungsi penglihatan secara bertahap.



Penyakit ini mempengaruhi lapisan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata, atau retina. Namun, mereka yang menderita kondisi ini, sel-sel fotoreseptor di retina mengalami kerusakan dan mati perlahan-lahan.

Penderitanya akan menyadari bahwa mereka mulai kehilangan kemampuan melihat dalam kondisi minim cahaya, kemudian berlanjut pada penyempitan pandangan.



Walaupun kebanyakan penderita retinitis pigmentosa dapat mengalami kebutaan pada akhirnya, banyak kasus menunjukkan bahwa tidak semuanya akan mengalami hal tersebut.



Gejala

Dilansir dari Hopkins Medicine, gejala-gejala retinitis pigmentosa biasanya dimulai pada saat penderita masih sangat muda. Namun, beberapa orang bisa mengalaminya agak terlambat.

Seseorang dapat kehilangan penglihatannya secara perlahan-lahan dan bertahap. Ada pula mereka yang langsung mengalami kebutaan parah.

