03 April 2026, 02.20 WIB

Gak Perlu Khawatir, Ini 5 Tips Redakan Gusi Bengkak dengan Cepat

ilustrasi Gusi Bengkak. (Freepik)

JawaPos.com — Gusi yang membengkak dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat makan atau minum.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat peradangan yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti kekurangan vitamin, penumpukan plak pada gigi, hingga infeksi.

Selain pembengkakan, gejala lain yang sering muncul antara lain rasa nyeri, gusi tampak kemerahan, bau mulut tidak sedap, serta mudah berdarah. Meski biasanya bersifat sementara dan tidak berbahaya, gusi bengkak tetap perlu ditangani dengan baik agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan gusi yang lebih serius.

Merujuk pada informasi dari Halodoc dan Alodokter pada Kamis (2/4), berikut lima cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan gusi bengkak dengan cepat.

1.       Kompres Hangat dan Dingin

Cara pertama untuk mengatasi gusi yang bengkak yaitu dengan mengompres hangat dan dingin secara bergantian pada pipi untuk dapat meredakan bengkak dan nyeri.

Kamu dapat melakukan kompres hangat terlebih dahulu dengan cara merendam waslap atau kain bersih ke dalam air hangat. Lalu peras waslap dan tempelkan ke pipi yang mengalami gusi bengkak selama 5 menit.

Setelah itu, kamu bisa menggunakan kompres dingin, dengan cara membungkus beberapa buah es batu dengan kain atau waslap. Tempelkan kain atau waslap pada pipi selama 5 menit. Kamu dapat menggunakan cara tersebut sebanyak 2 -3 kali sehari selama 2 hari pertama setelah gusi kamu bengkak.

2.       Minum Air Putih yang Banyak

Selanjutnya yaitu dengan minum air putih yang banyak atau setidaknya 8 gelas per hari  untuk dapat mengatasi gusi bengkak.

Minum air putih dipercaya dapat merangsang produksi air liur yang mampu melemahkan bakteri penyebab penyakit yang ada di dalam mulut, termasuk gusi bengkak.

3.       Kumur dengan Air Garam

Kamu dapat berkumur dengan air garam karena dipercaya mampu membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gusi bengkak, karena sifat antiradang yang ada di dalamnya.

Kamu bisa mencampurkan 1 sendok teh garam ke dalam air hangat dan berkumur dengan larutan air garam selama 30 detik. Setelah iru, buang air kumur tersebut dan lauakan cara ini sebanyak 2-3 kali sehari sampai bengkak mereda.

