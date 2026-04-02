11 Kebiasaan yang Sulit Ditinggalkan oleh Seseorang yang Pernah Kelebihan Berat Badan di Masa Kecil

JawaPos.Com - Pengalaman masa kecil sering meninggalkan jejak yang kuat dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam hal kebiasaan dan pola pikir.

Bagi mereka yang pernah mengalami kelebihan berat badan saat kecil, berbagai kebiasaan tertentu bisa terbentuk tanpa disadari dan terus terbawa hingga dewasa.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pola makan, tetapi juga cara memandang diri dan lingkungan sekitar.

Masa kecil merupakan periode penting dalam pembentukan kebiasaan.

Dalam kajian Psikologi Perkembangan, pengalaman yang terjadi pada usia dini dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam jangka panjang.

Kebiasaan yang terbentuk saat itu sering kali menjadi bagian dari rutinitas yang sulit diubah.

Bagi mereka yang pernah mengalami kelebihan berat badan, terdapat pola-pola tertentu yang cenderung bertahan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas pola perilaku kelebihan berat badan sejak kecil yang sulit diubah.

1. Cenderung Makan Lebih Cepat

Kebiasaan makan cepat sering terbentuk karena dorongan untuk segera menghabiskan makanan.

Pola ini membuat tubuh sulit mengenali rasa kenyang, sehingga berpotensi makan lebih banyak dari yang dibutuhkan.

2. Menghabiskan Makanan Tanpa Sisa

Sejak kecil, banyak yang diajarkan untuk tidak menyisakan makanan. Kebiasaan ini, meskipun memiliki nilai positif, kadang membuat seseorang tetap makan meskipun sudah merasa kenyang.