10 Kebiasaan Orang Tua yang Diam-diam Membentuk Anak Memiliki Karakter Pembohong di Usia Dewasa, Menurut Penelitian

JawaPos.com - Dalam proses tumbuh kembang anak, peran orang tua tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang akan dibawa hingga dewasa.

Salah satu karakter yang kerap menjadi perhatian dan perlu diwaspadai dalam dunia psikologi adalah kecenderungan anak untuk berbohong.

Menurut penelitian, perilaku ini tidak selalu muncul begitu saja, melainkan bisa terbentuk dari pola asuh yang tanpa disadari justru diterapkan oleh orang tua sejak anak masih kecil.

Banyak orang tua mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele justru dapat memengaruhi cara anak memahami kejujuran.

Dalam beberapa kasus, anak belajar berbohong bukan karena niat buruk, tetapi sebagai respons terhadap lingkungan yang mereka alami di rumah.

Dalam perspektif psikologi, anak adalah peniru ulung. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami bagaimana perilaku mereka sendiri dapat membentuk kebiasaan anak di masa depan.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 10 kebiasaan orang tua yang tanpa disadari dapat membentuk anak memiliki karakter pembohong saat dewasa.

1. Terlalu Sering Menghukum Kesalahan Anak