11 Pelajaran Hidup Paling Dasar yang Sering Dilupakan Orang Tua untuk Diajarkan kepada Anak-Anak Mereka, Simak Apa Saja!

JawaPos.com - Dalam proses membesarkan anak, banyak orang tua fokus pada pencapaian akademik, keterampilan tambahan, hingga prestasi yang terlihat secara nyata.

Namun tanpa disadari, ada sejumlah pelajaran hidup paling dasar yang justru sering terlewatkan dan bahkan tidak diajarkan oleh orang tua pada anak-anaknya.

Padahal, pelajaran-pelajaran inilah yang menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, kepribadian, serta cara anak menghadapi kehidupan di masa depan.

Ilmu parenting modern menekankan bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kecerdasan emosional, kemampuan sosial, serta nilai-nilai kehidupan yang mereka pahami sejak dini.

Anak yang tumbuh dengan pemahaman dasar yang kuat akan lebih siap menghadapi tantangan hidup, mengambil keputusan, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Sering kali, pelajaran hidup ini dianggap “sudah sewajarnya dipahami” atau akan dipelajari dengan sendirinya seiring waktu.

Padahal tanpa arahan yang jelas dari orang tua, anak bisa kehilangan kesempatan untuk memahami nilai-nilai penting tersebut secara utuh.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 11 pelajaran hidup paling dasar yang sering kali terlupakan untuk diajarkan kepada anak-anak.

1. Bahwa Kegagalan Adalah Bagian dari Proses

Banyak orang tua terlalu fokus pada keberhasilan, sehingga anak takut untuk gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar.

Mengajarkan anak untuk menerima kegagalan membantu mereka menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah.

2. Cara Mengelola Emosi dengan Sehat

Anak perlu belajar bahwa semua emosi itu valid, tetapi harus dikelola dengan cara yang tepat.