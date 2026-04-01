Anak yang Tumbuh dalam Kondisi Kekurangan Finansial, Biasanya Akan Menumbuhkan 11 Perilaku Ini Saat Dewasa, Menurut Pengamatan Psikologi

JawaPos.com - Setiap individu membawa jejak masa kecil ke dalam kehidupan dewasa, termasuk pengalaman tumbuh dalam kondisi kekurangan finansial.

Situasi ekonomi keluarga tidak hanya memengaruhi akses terhadap pendidikan atau fasilitas, tetapi juga membentuk pola pikir, kebiasaan, hingga cara seseorang memandang dunia di kemudian hari.

Dalam perspektif psikologi, pengalaman masa kecil memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan respons seseorang terhadap berbagai situasi hidup.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keterbatasan finansial tidak selalu tumbuh dengan dampak negatif.

Banyak di antara mereka justru mengembangkan kemampuan bertahan hidup, ketangguhan mental, serta cara berpikir yang unik dan adaptif.

Namun di sisi lain, ada pula pola perilaku tertentu yang terbentuk sebagai respons terhadap tekanan dan ketidakpastian yang mereka alami sejak dini.

Perilaku-perilaku ini sering kali muncul tanpa disadari, bahkan ketika kondisi ekonomi mereka sudah jauh lebih baik saat dewasa.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil memiliki pengaruh jangka panjang yang cukup kuat terhadap kepribadian seseorang.