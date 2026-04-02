Terjebak Mitos! 5 Pemahaman Keliru Ini Membuat Sakit Punggung Tak Kunjung Sembuh

JawaPos.Com - Rasa nyeri di punggung sering datang dan pergi, tetapi dalam beberapa kasus justru bertahan lebih lama dari yang seharusnya.

Kondisi ini tidak jarang dipengaruhi oleh cara penanganan yang kurang tepat.

Banyak orang tanpa sadar mengikuti pemahaman yang keliru, yang justru membuat proses pemulihan menjadi lebih lambat dan tidak optimal.

Sakit punggung merupakan keluhan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam dunia Ortopedi, kondisi ini bisa berkaitan dengan otot, sendi, maupun postur tubuh.

Sayangnya, pemahaman yang tidak tepat sering kali membuat seseorang mengambil langkah yang justru memperburuk keadaan.

Pemahaman keliru yang terus dipercaya dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus nyeri yang berkepanjangan.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima kesalahan yang sering dianggap benar, tetapi sebenarnya menghambat proses pemulihan sakit punggung.

1. Menghindari Semua Aktivitas Fisik

Ketika nyeri muncul, banyak orang memilih untuk berhenti bergerak sepenuhnya. Mereka khawatir aktivitas akan memperparah kondisi yang dirasakan.

Padahal, tubuh membutuhkan gerakan untuk menjaga kelenturan otot dan sendi.

Terlalu lama diam justru dapat menyebabkan kekakuan, yang membuat rasa sakit semakin sulit hilang.

Aktivitas ringan seperti berjalan atau peregangan dapat membantu mempercepat pemulihan.

2. Menganggap Nyeri Akan Hilang Tanpa Perubahan Gaya Hidup