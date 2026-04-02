5 Rutinitas Harian yang Membantu Menjaga Kulit Tetap Sehat dan Bersinar

JawaPos.Com - Kulit yang sehat dan bercahaya sering menjadi dambaan banyak orang, karena tidak hanya menunjang penampilan, tetapi juga mencerminkan kondisi tubuh secara keseluruhan.

Perawatan kulit tidak selalu harus rumit atau mahal, sebab kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari justru memiliki peran besar dalam menjaga kesehatannya.

Kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai faktor eksternal.

Dalam kajian Dermatologi, kondisi kulit sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, pola makan, serta kebiasaan sehari-hari.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan kulit tidak hanya bergantung pada produk yang digunakan, tetapi juga pada rutinitas yang dilakukan secara konsisten.

Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membantu kulit tetap terhidrasi, terlindungi, dan tampak lebih segar.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima rutinitas harian yang dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan bersinar.

1. Membersihkan Wajah Secara Teratur

Membersihkan wajah menjadi langkah dasar dalam menjaga kesehatan kulit.

Aktivitas sehari-hari membuat kulit terpapar debu, kotoran, dan minyak yang dapat menyumbat pori-pori.

Membersihkan wajah di pagi dan malam hari membantu mengangkat kotoran serta menjaga kulit tetap bersih.

Pemilihan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit juga penting untuk menghindari iritasi.

Kebiasaan ini membantu kulit bernapas dengan lebih baik dan mengurangi risiko munculnya masalah seperti jerawat.

2. Menjaga Kelembapan Kulit