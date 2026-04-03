4 Kebiasaan Sederhana yang Terbukti Membantu Menjaga Kesehatan Otak dari Risiko Demensia

JawaPos.Com - Kemampuan mengingat, berpikir jernih, dan mengambil keputusan merupakan bagian penting dari kualitas hidup seseorang.

Seiring waktu, fungsi otak dapat mengalami penurunan, terutama jika tidak dirawat dengan baik.

Kekhawatiran terhadap gangguan seperti Demensia sering muncul ketika usia bertambah, namun banyak orang belum menyadari bahwa pencegahan bisa dimulai sejak dini.

Langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari ternyata memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan otak.

Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu memperkuat koneksi saraf, menjaga daya ingat, serta memperlambat penurunan fungsi kognitif.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat kebiasaan yang terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak signifikan bagi kesehatan otak.

1. Rutin Menggerakkan Tubuh agar Otak Tetap Aktif

Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga bagi otak.

Saat tubuh bergerak, aliran darah ke otak meningkat, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi sel-sel saraf.

Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan Yoga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat.

Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin berkontribusi dalam pembentukan koneksi baru di otak.

Selain itu, gerakan tubuh juga membantu mengurangi stres, yang dikenal sebagai salah satu faktor yang dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif.

Dengan menjaga tubuh tetap aktif, otak pun ikut terlatih untuk tetap tajam.

2. Menjaga Pola Makan yang Mendukung Kinerja Otak