Varian Covid-19 Cicada Tak Terdeteksi di Indonesia, 3 Varian Lain Mendominasi

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan varian baru Covid-19 bernama Cicada hingga kini belum terdeteksi di Indonesia.

Varian yang memiliki nama ilmiah BA.3.2 tersebut masih masuk kategori pemantauan dan dinilai berisiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut bahwa varian BA.3.2 atau Cicada, merupakan turunan dari Omicron BA.3 yang telah ditetapkan sebagai Varian Under Monitoring (VUM) oleh WHO sejak 5 Desember 2025.

“Varian BA.3.2 (Cicada) merupakan turunan dari Omicron BA.3 dan ditetapkan sebagai Varian Under Monitoring (VUM) sejak 5 Desember 2025 oleh WHO,” ujar Aji dalam keterangan resminya, Jumat (2/4).

Ia menegaskan, hingga akhir Maret 2026, belum ada temuan kasus varian Cicada di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan data dari WHO, varian ini juga belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyebaran maupun tingkat keparahan.

“Varian tersebut belum menunjukkan peningkatan sirkulasi, dan tidak ada data yang menunjukkan peningkatan keparahan, hospitalisasi, dan kematian. Risiko kesehatan masyarakat untuk varian BA.3.2 (Cicada) adalah rendah,” jelasnya.

Sementara itu, varian Covid-19 yang saat ini masih mendominasi di Indonesia adalah XFG sebesar 57 persen, diikuti LF.7 sebanyak 29 persen, dan XFG 3.4.3 sebesar 14 persen. Ketiga varian tersebut juga dikategorikan memiliki risiko rendah.

Aji menambahkan, pemerintah belum memberlakukan pengetatan di pintu masuk negara karena situasi masih terkendali.