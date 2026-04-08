Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 23.51 WIB

Jangan Buru-Buru Minum Obat: Tips Ampuh Mengusir Rasa Mual yang Mengganggu Aktivitas Anda

Ilustrasi mual/freepik

JawaPos.com- Mual terjadi karena perasaan yang tidak nyaman di perut dan tenggorokan. Rasa mual bisa menyiksa saat diikuti dengan muntah.

Mual terjadi pada seseorang yang mengalami gerd, keracunan makanan, morning sickness, mabuk perjalanan, batuk terlalu keras, efek samping obat, efek samping vitamin, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, sampai penderita maag.

Rasa mual bisa mengganggu aktivitas, dan saat sensasinya muncul seringkali sulit untuk segera diatasi.

Sebagai penanganan awal,  ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meredakan mual tanpa harus menggunakan obat.

Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan www.ekahospital.com, berikut penanganan awal untuk mengatasi rasa mual tanpa obat.  

Saat merasa mual terutama karena asam lambung naik, segera perbaiki posisi duduk anda. Duduk dengan tegak mampu membantu mengurangi rasa mual. Pertahankan posisi ini selama sekitar satu jam, longgarkan pula celana, ikat pinggang, bra, dan gunakan pakaian yang nyaman dan tidak ketat.

Saat anda menghirup udara segar mampu membantu mengurangi rasa mual. Anda bisa mencari udara segar dengan membuka jendela, atau menggunakan kipas angin. Hindari penggunaan parfum atau aroma yang terlalu menyengat.    

Konsumsi wedang jahe dapat mengurangi rasa mual di dalam tubuh anda. Kandungan senyawa di dalam jahe mampu menenangkan lambung. Selain minum wedang jahe, anda bisa mengkonsumsi makanan ringan dengan rasa asin seperti biskuit, roti asin, jagung, dan pisang. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore