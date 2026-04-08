Jangan Buru-Buru Minum Obat: Tips Ampuh Mengusir Rasa Mual yang Mengganggu Aktivitas Anda

Ilustrasi mual/freepik

JawaPos.com- Mual terjadi karena perasaan yang tidak nyaman di perut dan tenggorokan. Rasa mual bisa menyiksa saat diikuti dengan muntah.

Mual terjadi pada seseorang yang mengalami gerd, keracunan makanan, morning sickness, mabuk perjalanan, batuk terlalu keras, efek samping obat, efek samping vitamin, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, sampai penderita maag.

Rasa mual bisa mengganggu aktivitas, dan saat sensasinya muncul seringkali sulit untuk segera diatasi.

Sebagai penanganan awal, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meredakan mual tanpa harus menggunakan obat.

Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan www.ekahospital.com, berikut penanganan awal untuk mengatasi rasa mual tanpa obat.

Duduk tegak

Saat merasa mual terutama karena asam lambung naik, segera perbaiki posisi duduk anda. Duduk dengan tegak mampu membantu mengurangi rasa mual. Pertahankan posisi ini selama sekitar satu jam, longgarkan pula celana, ikat pinggang, bra, dan gunakan pakaian yang nyaman dan tidak ketat.

Cari udara segar

Saat anda menghirup udara segar mampu membantu mengurangi rasa mual. Anda bisa mencari udara segar dengan membuka jendela, atau menggunakan kipas angin. Hindari penggunaan parfum atau aroma yang terlalu menyengat.

Minum jahe