Jangan Buru-Buru Minum Obat: Tips Ampuh Mengusir Rasa Mual yang Mengganggu Aktivitas Anda

JawaPos.com- Mual terjadi karena perasaan yang tidak nyaman di perut dan tenggorokan. Rasa mual bisa menyiksa saat diikuti dengan muntah.
Mual terjadi pada seseorang yang mengalami gerd, keracunan makanan, morning sickness, mabuk perjalanan, batuk terlalu keras, efek samping obat, efek samping vitamin, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, sampai penderita maag.
Rasa mual bisa mengganggu aktivitas, dan saat sensasinya muncul seringkali sulit untuk segera diatasi.
Sebagai penanganan awal, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meredakan mual tanpa harus menggunakan obat.
Merangkum informasi dari laman keslan.kemkes.go.id dan www.ekahospital.com, berikut penanganan awal untuk mengatasi rasa mual tanpa obat.
Duduk tegak
Saat merasa mual terutama karena asam lambung naik, segera perbaiki posisi duduk anda. Duduk dengan tegak mampu membantu mengurangi rasa mual. Pertahankan posisi ini selama sekitar satu jam, longgarkan pula celana, ikat pinggang, bra, dan gunakan pakaian yang nyaman dan tidak ketat.
Cari udara segar
Saat anda menghirup udara segar mampu membantu mengurangi rasa mual. Anda bisa mencari udara segar dengan membuka jendela, atau menggunakan kipas angin. Hindari penggunaan parfum atau aroma yang terlalu menyengat.
Minum jahe
Konsumsi wedang jahe dapat mengurangi rasa mual di dalam tubuh anda. Kandungan senyawa di dalam jahe mampu menenangkan lambung. Selain minum wedang jahe, anda bisa mengkonsumsi makanan ringan dengan rasa asin seperti biskuit, roti asin, jagung, dan pisang.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian