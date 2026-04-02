Ingin Badan Tetap Fit dan ASI Lancar? Busui Wajib Simak 10 Rekomendasi Susu Ibu Menyusui Terbaik Berikut

JawaPos.com - Masa menyusui adalah fase yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan. Banyak ibu menyusui (busui) mengeluhkan tubuh mudah lelah, kurang tidur, hingga energi yang cepat terkuras.

Hal ini wajar, karena proses menyusui memang membutuhkan kalori ekstra setiap harinya. Oleh karena itu, penting bagi Bunda untuk menjaga asupan nutrisi, salah satunya melalui susu khusus ibu menyusui.

Susu busui diformulasikan dengan berbagai kandungan penting seperti protein, kalsium, DHA, hingga vitamin dan mineral yang membantu menjaga stamina sekaligus mendukung produksi ASI.

Dilansir dari YouTube Rekomendasi Id, berikut ini 10 rekomendasi susu ibu menyusui terbaik yang bisa jadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap bugar dan ASI lancar.

1. Prenagen Lova Rasa Cokelat

Prenagen Lova menjadi salah satu pilihan favorit karena rasanya yang lezat dan tidak membuat enek. Varian cokelatnya terasa ringan sehingga nyaman dikonsumsi setiap hari.

Kandungan protein, asam folat, zat besi, dan kalsium di dalamnya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian ibu menyusui.

2. Mom Uung Mylkflow Cream French Vanilla

Produk lokal yang sedang populer ini cocok untuk Bunda dengan intoleransi laktosa. Formulanya bebas laktosa sehingga lebih ramah di perut dan tidak menyebabkan kembung atau diare.