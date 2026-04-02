Banu Adikara
02 April 2026, 21.54 WIB

Tawarkan Token Emas Digital bagi Investor Kripto Lewat Launchpool Tether Gold

Ilustrasi kripto. (Istimewa)

 JawaPos.com – OSL Indonesia meluncurkan program Launchpool Tether Gold (XAUT), yang menjadi program launchpool pertama yang dihadirkan perusahaan di Indonesia. Program ini memungkinkan pengguna memperoleh token XAUT yang didukung emas fisik selama periode 31 Maret hingga 10 April 2026.

Tether Gold (XAUT) merupakan tokenized gold dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, di mana setiap token didukung oleh 1 troy ounce emas fisik berstandar London Bullion Market Association (LBMA) yang disimpan di fasilitas penyimpanan di Swiss. Program Launchpool ini memberikan reward XAUT secara proporsional berdasarkan alokasi aset pengguna, tanpa biaya partisipasi, dan dapat diklaim langsung ke wallet selama periode program berlangsung.

CEO OSL Indonesia, Iqbal Wan dalam keterangannya mengatakan, peluncuran program ini sejalan dengan meningkatnya minat investor Indonesia terhadap aset kripto berbasis underlying riil atau Real World Assets (RWA). Menurutnya, data Indonesian Blockchain Association menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga global dalam minat terhadap RWA dengan kontribusi sekitar 10,1% dari total minat global.

Iqbal juga mengatakan, peluncuran Launchpool XAUT merupakan bagian dari upaya menghadirkan produk investasi berbasis aset riil dengan standar institusional di Indonesia.

“Kami bangga dapat menjadi yang pertama di Indonesia dan berkolaborasi dengan proyek Web3 global seperti Tether untuk mendorong perkembangan ekosistem Web3 di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan produk berbasis Real World Assets di sektor keuangan digital nasional.

Program Launchpool XAUT menyediakan total reward sebesar Rp150 juta dalam bentuk token XAUT. 

"Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis blockchain, termasuk aset digital yang didukung underlying riil seperti emas, serta mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif di Indonesia," tutupnya.

