26 Maret 2026, 20.34 WIB

5 Tempat Makan Bebek Goreng Enak di Bogor, Rasa Gak Pernah Bisa Bohong

Ilustrasi- Tempat bebek goreng bumbu hitam terenak di Bogor. (YouTube 10 Best Id)

JawaPos.com - Bebek goreng dengan bumbu hitam khas Madura adalah salah satu hidangan yang selalu menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan berbumbu kaya.

Tekstur daging bebek yang empuk, berpadu dengan rempah-rempah yang meresap sempurna, menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan.

Di Bogor, Anda bisa menemukan beberapa tempat makan yang menyajikan bebek goreng dengan bumbu hitam autentik, lengkap dengan sambal pedas yang menggigit dan nasi putih hangat yang menambah kenikmatan.

Jika Anda sedang mencari rekomendasi tempat makan bebek goreng terbaik di Bogor, mengutip YouTube 10 Best Id, berikut lima pilihan yang wajib dicoba!

1. Nasi Bebek MB Pea

Lokasi: Jalan Ahmad Atnawijaya, Bogor Utara

Nasi Bebek MB Pea menawarkan bebek goreng khas Madura dengan resep keluarga yang otentik. Bumbu hitamnya pekat, kaya rempah, dan disajikan dengan taburan serundeng yang melimpah.

Tekstur dagingnya empuk dan digoreng hingga garing tanpa kehilangan kelembutan. Dengan harga mulai dari Rp20.000-an, Anda sudah bisa menikmati sajian lezat ini bersama nasi putih hangat yang beraroma khas. Karena tempat ini selalu ramai, sebaiknya datang lebih awal.

2. Bebek Madura Goyang Lidah Cak Rahmat

Lokasi: Jalan Pajajaran Indah, Baranangsiang, Bogor

Meskipun tampilannya sederhana, rasa bebek goreng di tempat ini benar-benar luar biasa. Potongan bebeknya besar, dagingnya tebal, dan bumbu hitam khas Maduranya meresap sempurna.

Keunggulan lain dari tempat ini adalah bumbu yang tidak terlalu berminyak, sehingga tetap kaya rempah tanpa terasa enek. Porsinya juga pas untuk makan malam yang nikmat. Dengan harga Rp20.000-an, Anda bisa menikmati bebek goreng yang bikin lidah bergoyang.

3. Bebek Om Aras

Lokasi: Jalan Otto Iskandardinata No. 38, Bogor

