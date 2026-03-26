10 Tempat Bakmi Kekinian yang Ramai di Jakarta, Selalu Ramai Pengunjung

JawaPos.com - Bakmi bukan sekadar makanan biasa di Jakarta, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup kuliner yang terus berkembang.

Seiring dengan tren makanan kekinian, berbagai tempat makan bakmi hadir dengan inovasi baru, mulai dari racikan khas dengan bumbu autentik hingga tambahan topping yang unik dan menggugah selera.

Tidak hanya sekadar mengenyangkan, bakmi kekinian juga menawarkan pengalaman bersantap yang lebih menarik dengan konsep restoran modern dan suasana yang Instagramable.

Dari bakmi artis hingga tempat makan yang viral di media sosial, melansir Youtube 10 Best Id, berikut adalah rekomendasi 10 tempat bakmi kekinian terbaik di Jakarta yang wajib Anda coba.

1. Bakmi Nikita Mirzani – Cempaka Putih

Restoran bakmi milik Nikita Mirzani menjadi salah satu tempat makan yang sedang hits di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dengan konsep minimalis dan elegan ala kafe modern, tempat ini menawarkan yamien khas Bandung yang tersedia dalam varian asin dan manis.

Pelanggan juga bisa memilih berbagai topping seperti bakso, pangsit, atau daging ayam. Harga menu di sini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp69.000 per porsi.

Meski antrean bisa mencapai 1,5 hingga 2 jam, cita rasa yamien yang otentik membuatnya sepadan dengan waktu tunggu.

2. Bakmi Darmono – Kemang

Bakmi Darmono menghadirkan bakmi karet lembut dengan topping yang gurih dan menggoda. Salah satu menu favorit di sini adalah Bakmi Ayam Darmono Otentik, bakmi karet pedas, dan bakmi yamien manis.

Setiap porsi bakmi disajikan dengan daging ayam yang melimpah dalam mangkuk stainless steel, memberikan pengalaman makan yang unik.

Untuk rasa ekstra, pelanggan bisa menambahkan tetelan sapi lada hitam. Dengan harga mulai dari Rp20.000 per porsi, tempat ini tetap menjadi pilihan utama bagi pecinta bakmi meski sering ramai, terutama saat jam makan siang.