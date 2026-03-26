Resep Steak Sapi Goreng agar Empuk dan Tidak Alot, Begini Caranya!

JawaPos.com - Steak sapi goreng menjadi pilihan hidangan lezat yang mudah dibuat di rumah. Berbeda dengan steak panggang, versi goreng ini memiliki tekstur yang lebih renyah di luar tetapi tetap empuk di dalam.
Resep dari Chef Devina Hermawan ini menggunakan daging lokal yang dimarinasi dengan bumbu sederhana untuk menghasilkan rasa yang gurih dan tekstur yang lembut.
Berikut resep lengkap steak sapi goreng empuk dengan creamy onion sauce yang bisa Anda coba di rumah.
Bahan Marinasi Daging
- 300 gr daging sapi has dalam
- ½ sdt baking powder
- 1 butir telur
- 2 sdm tepung serbaguna
- ¼ sdt mixed herbs
- ½ sdt garam
- 1/8 sdt merica
- 1 siung bawang putih, parut
Bahan Pelapis
- 1 butir telur