Bingung Mau Masak Apa? Coba Resep Cumi Krispi Manis Pedas Ini di Rumah, Keluarga Pasti Senang

ILustrasi Cumi Krispi Manis Pedas Ala Chef Devina Hermawan: Menu Berbuka Puasa di Ramadan 2025 untuk Anak Kos
JawaPos.com - Cumi krispi pedas manis adalah hidangan seafood yang menggabungkan tekstur renyah dari cumi goreng tepung dengan saus bercita rasa manis, gurih, dan pedas yang menggugah selera.
Resep ini terinspirasi dari Chef Devina Hermawan dan bisa menjadi pilihan lauk yang lezat untuk makan siang atau malam.
Berikut resep lengkapnya untuk 2-3 porsi.
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi Cumi
- 200 gr cumi
- ¾ sdt baking powder
- ½ buah jeruk nipis
- 2 siung bawang putih, parut
- ½ sdt jahe, parut
- 2 sdm telur
- ½ sdt garam
- 1 sdt kaldu jamur
- Sejumput merica