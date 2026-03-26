Butter Tteok, Dessert Korea yang Mulai Viral di Jakarta

JawaPos.com - Tren camilan viral kembali meramaikan ibu kota setelah sebelumnya dipopulerkan oleh berbagai dessert unik. Kini, muncul lagi satu jajanan baru yang menarik perhatian, yaitu butter tteok. Camilan asal Korea Selatan ini mulai banyak dibicarakan, terutama di kalangan pecinta dessert di Jakarta.

Butter tteok merupakan inovasi dari tteok, yaitu kue beras tradisional Korea yang memiliki tekstur kenyal. Berbeda dari versi tradisionalnya, butter tteok hadir dengan sentuhan modern berupa tambahan butter yang memberikan rasa gurih dan aroma yang khas. Perpaduan antara tekstur chewy dan rasa buttery ini menciptakan sensasi baru yang unik saat dikonsumsi.

Kemunculan butter tteok juga tidak lepas dari tren dessert Korea yang terus berkembang di Indonesia. Setelah sebelumnya sempat viral berbagai camilan seperti croffle hingga dubai chewy cookie, kini butter tteok menjadi salah satu opsi terbaru yang mulai banyak dicari. Kehadirannya memberikan variasi baru bagi masyarakat yang ingin mencoba dessert berbeda.

1. Daribu Jakarta

Di Jakarta sendiri, butter tteok sudah mulai bisa ditemukan di beberapa bakery dan dessert shop. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah Daribu Bakery. Bakery ini dikenal menjual banyak dessert khas Korea dan berlokasi di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Daribu juga menjadi salah satu pelopor yang mempopulerkan dubai chewy cookie hingga viral di kalangan anak muda. Dengan pengalaman tersebut, kualitas rasa yang ditawarkan tentu sudah tidak perlu diragukan lagi.

2. Chulos Bakehouse

Selain itu, Chulos Bakehouse juga menghadirkan butter tteok sebagai bagian dari menu mereka. Bakery ini dikenal mengunggulkan berbagai dessert seperti salt bread, dubai chewy cookie, hingga aneka cake yang menarik. Chulos Bakehouse cukup serius dalam mengembangkan produk bakery mereka, terbukti dengan ekspansi cabang yang sudah hadir di Duta Mas Jakarta dan BSD. Kehadiran butter tteok di sini semakin melengkapi pilihan dessert yang mereka tawarkan.

3. Baked Papa

Tidak ketinggalan, Baked Papa yang merupakan bagian dari cafe Naked Papa di BSD juga ikut meramaikan tren ini. Naked Papa sendiri sudah dikenal dengan berbagai menu makanan yang lezat dan konsisten dari segi kualitas. Melalui lini bakery nya, Baked Papa menghadirkan butter tteok sebagai inovasi terbaru yang menarik perhatian. Dengan reputasi yang sudah dibangun sebelumnya, rasa dari produk ini pun tidak perlu diragukan lagi.

Dari segi rasa, butter tteok menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dessert pada umumnya. Teksturnya yang kenyal berpadu dengan rasa gurih dari butter menciptakan kombinasi yang tidak terlalu manis. Hal ini membuatnya cocok bagi yang ingin menikmati camilan tanpa rasa enek.

Selain rasa, faktor visual juga menjadi daya tarik utama dari butter tteok. Bentuknya yang sederhana namun mengilap dengan lapisan butter memberikan kesan premium. Tidak heran jika banyak orang tertarik mencobanya hanya dari tampilannya saja.