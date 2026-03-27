Dagingnya Lembut, Sausnya Meresap! Simak, Resep Memasak Daging Sapi Saus Lada Hitam, Anti Gagal Sekali Coba

JawaPos.com - Daging sapi saus lada hitam menjadi salah satu hidangan favorit yang kerap hadir di meja makan keluarga maupun restoran.

Cita rasanya yang gurih, berpadu dengan sensasi pedas hangat dari lada hitam, membuat menu ini selalu menggugah selera.

Tak hanya lezat, olahan daging sapi ini juga dikenal memiliki tekstur yang empuk dengan saus yang meresap sempurna, sehingga setiap suapan terasa begitu nikmat.

Namun, tidak sedikit orang yang merasa kesulitan saat mencoba memasaknya sendiri di rumah. Mulai dari daging yang alot hingga bumbu yang kurang meresap sering menjadi kendala.

Padahal, dengan teknik yang tepat dan pemilihan bahan yang sesuai, Anda bisa menghasilkan daging sapi saus lada hitam yang lembut dan kaya rasa, layaknya masakan restoran.

Melalui artikel ini, Anda akan menemukan resep memasak daging sapi saus lada hitam yang praktis dan anti gagal, bahkan untuk pemula sekalipun.

Lengkap dengan tips penting agar daging tetap juicy dan bumbu meresap sempurna, sehingga Anda bisa menyajikan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa perlu repot. Simak langkah-langkahnya dan rasakan sendiri kelezatan yang bikin ketagihan!

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut merupakan resep sapi saus lada hitam yang lembut dan bumbu meresap yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sapi saus lada hitam:

Bahan untuk marinasi:

· 200 gram daging sapi yang sudah diiris

· 2 sdm maizena

· 2 sdm air

· 1 sdm kecap asin