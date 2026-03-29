Ini Dia Resep Chicken Nugget Ala Chef Ternama Devina Hermawan, Simak Caranya!

Chicken nugget. Sumber foto: YouTube @Devina Hermawan
JawaPos.com – Chef ternama Devina Hermawan membagikan resep chicken nugget yang menarik dan mudah disajikan untuk orang tersayang
Tentunya bahan-bahan yang digunakan mudah dicari dan harganya pun terjangkau, membuat anak-anak jadi lahap
Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini
Bahan minyak bawang
1. 3 sdm minyak
2. 4 siung bawang merah, iris
Bahan adonan nugget:
1. 300 gr paha ayam filet, potong
2. 150 gr dada ayam filet, potong
3. 2 lembar / 40 gr roti tawar
4.50 ml susu
5. 1 sdt garam 1 sdm gula pasir
6. 2½ sdt kaldu ayam bubuk
7. ¼ sdt merica dan ¼ sdt pala bubuk