Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau ngomongin comfort food khas Indonesia, mie goreng nyemek pasti masuk daftar teratas. Teksturnya yang setengah kering nggak terlalu berkuah tapi juga nggak kering jadi daya tarik utama dari hidangan ini.

Dilansir dari @gio.mci10, mie goreng nyemek ini disebut sebagai salah satu menu yang “nggak pernah salah”. Rasanya gurih, sedikit pedas, dan punya kuah kental yang meresap sempurna ke dalam mie.



Yang bikin makin spesial, resep ini menggunakan bahan sederhana seperti mie instan, tapi diolah dengan tambahan bumbu segar seperti bawang, cabai, dan tomat. Hasilnya jauh lebih kaya rasa dibanding mie instan biasa.



Bahan-Bahan

3 bungkus mie instan goreng

4 siung bawang merah

4 siung bawang putih

4 buah cabai rawit hijau

3 buah cabai rawit merah

1 buah tomat

2 butir telur

Daun bawang secukupnya

Sawi hijau secukupnya

1 sdm kecap manis

2 sdm saus sambal

450 ml air



Cara Membuat

1. Tumis Bumbu

Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, dan cabai.

Tumis hingga harum dan matang.

2. Tambahkan Telur

Masukkan telur, lalu orak-arik hingga setengah matang.

3. Masukkan Air dan Bumbu

Tuang air ke dalam wajan.

Masukkan bumbu mie instan, kecap manis, dan saus sambal.

Aduk hingga tercampur rata.

4. Masak Mie

Masukkan mie instan ke dalam kuah.

Masak hingga mie setengah matang dan mulai menyerap kuah.

5. Tambahkan Sayuran

Masukkan tomat, sawi, dan daun bawang.

Aduk dan masak hingga semua bahan matang dan kuah sedikit menyusut (nyemek).

6. Finishing

Koreksi rasa, bisa tambahkan kecap atau sambal sesuai selera.

Angkat dan sajikan selagi hangat.



Mengutip dari @gio.mci10, mie goreng nyemek ini punya rasa yang “nyerep banget”. Kuah kentalnya menyelimuti mie, menciptakan sensasi gurih pedas yang nempel di lidah.



Teksturnya jadi highlight, tidak kering seperti mie goreng biasa, tapi juga tidak berkuah seperti mie rebus. Di sinilah letak keunikan “nyemek” yang bikin banyak orang ketagihan.



Gunakan api sedang saat memasak agar kuah bisa menyusut perlahan dan meresap ke mie.

Tambahkan topping seperti ayam suwir, bakso, atau sosis untuk versi yang lebih “rame” dan mengenyangkan.



Seperti yang dilansir dari @gio.mci10, mie nyemek ini juga makin mantap kalau ditambah daging ayam, karena rasa gurihnya jadi lebih dalam.



Dengan bahan sederhana dan waktu masak yang cepat, kamu bisa bikin hidangan yang rasanya jauh dari kata “instan”.



Ini bukti kalau comfort food nggak harus ribet, yang penting rasanya kena dan bikin puas.