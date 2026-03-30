Resep Siomay Ayam Jamur, Menu Diet Sehat Pengganti Gorengan

JawaPos.com - menjalani diet, godaan terbesar biasanya datang saat waktu berbuka. Gorengan yang renyah dan gurih sering bikin kalap, padahal tinggi minyak dan kalori. Nah, Siomay Ayam Jamur bisa jadi solusi yang lebih sehat tapi tetap enak dan mengenyangkan.



Menu ini mengandalkan protein dari ayam dan tambahan jamur kuping yang memberikan tekstur unik serta rendah kalori. Dibandingkan gorengan, siomay yang dikukus jelas lebih ramah untuk tubuh karena minim minyak, namun tetap kaya rasa.



Perpaduan bumbu seperti saus tiram, minyak wijen, dan bawang-bawangan membuat siomay ini tetap gurih meski tanpa digoreng. Cocok banget buat kamu yang lagi diet tapi nggak mau makan hambar.



Bahan Siomay Ayam Jamur

Bahan Utama

300 gram paha ayam fillet

100 gram dada ayam

50 gram jamur kuping

2 sdm tapioka

1 butir telur

Sedikit baking powder



Bumbu Halus dan Pelengkap

Cabai rawit (opsional)

Cabai keriting (opsional)

1-2 batang daun bawang

2 siung bawang putih

3 siung bawang merah

1 sdm minyak (untuk menumis bumbu)

Kaldu ayam secukupnya

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

Lada hitam secukupnya



Cara Membuat Siomay Ayam Jamur

1. Haluskan ayam fillet (paha dan dada) menggunakan chopper atau blender hingga lembut.

2. Rendam jamur kuping, lalu cincang halus.

3. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan sedikit minyak hingga harum.

4. Campurkan ayam halus, jamur, tapioka, telur, dan baking powder dalam satu wadah.

5. Masukkan bumbu tumis, lalu tambahkan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, kaldu ayam, dan lada hitam.

6. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan teksturnya kalis.

7. Bentuk adonan sesuai selera, bisa langsung dibentuk siomay atau dimasukkan ke kulit pangsit.

8. Kukus siomay selama kurang lebih 20-25 menit hingga matang sempurna.





Siomay ayam jamur ini jadi pilihan menarik buat kamu yang ingin tetap makan enak tanpa rasa bersalah. Teksturnya lembut, juicy, dan tetap gurih meskipun tidak digoreng.



Jamur kuping juga memberikan tambahan serat yang baik untuk pencernaan, sementara ayam menjadi sumber protein utama yang membantu menjaga massa otot saat diet. Kombinasi ini membuat siomay lebih seimbang secara nutrisi.



Kalau ingin variasi, kamu juga bisa menyajikannya dengan saus kacang versi low sugar atau sambal tanpa minyak agar tetap sesuai dengan pola makan sehat.



Selain untuk menu buka puasa, siomay ini juga cocok dijadikan bekal karena praktis dan tahan disimpan. Kamu bisa membuat dalam jumlah banyak lalu menyimpannya di kulkas atau freezer.



Untuk diet, metode kukus jelas lebih direkomendasikan dibanding goreng. Selain lebih rendah kalori, rasa asli bahan juga lebih terasa. Ini penting supaya kamu tetap menikmati makanan tanpa harus bergantung pada minyak berlebih.



Menu ini juga fleksibel, bisa disesuaikan tingkat pedasnya atau bahkan ditambahkan sayuran lain seperti wortel atau kol agar lebih variatif.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator makanan sehat. Seperti dikutip dari @zahrofitriah_, “Sering gagal diet gara-gara gorengan? Cobain siomay ayam jamur yang lebih sehat tapi tetap enak.”