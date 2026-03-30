Resep Double Zucchini Cheeseburger, Burger Sehat Low Carb Tinggi Protein

JawaPos.com - Burger identik dengan roti dan daging yang mengenyangkan, namun sering dianggap kurang sehat karena tinggi karbohidrat. Kini, hadir inovasi menarik berupa Double Zucchini Cheeseburger, yaitu burger tanpa roti yang menggunakan zucchini sebagai pengganti bun. Hasilnya tetap lezat, tetapi lebih ringan dan cocok untuk gaya hidup sehat.



Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet rendah karbohidrat (low carb) atau ingin mengurangi konsumsi tepung. Selain itu, kandungan protein dari daging sapi dan keju membuat hidangan ini tetap mengenyangkan dan bernutrisi.



Zucchini yang diolah menjadi “bun” memberikan tekstur lembut namun sedikit padat, sehingga tetap mampu menahan isian burger. Ditambah dengan lelehan mozzarella yang melimpah, sensasi makan burger ini tetap terasa indulgent meskipun lebih sehat.



Bahan Double Zucchini Cheeseburger

Bahan Zucchini Buns

2 buah zucchini ukuran sedang (±500 gram, parut)

2 butir telur

3 sdm almond flour atau coconut flour

50 gram mozzarella parut (±1/2 cup)

1/4 sdt garam



Bahan Isian Daging

250 gram daging sapi giling

1/2 buah bawang bombay (cincang halus)

70 gram heavy cream (±1/3 cup)

1 sdm olive oil

Garam dan lada hitam secukupnya

Lapisan Keju

100 gram mozzarella parut (±1 cup)



Cara Membuat Double Zucchini Cheeseburger

1. Parut zucchini, lalu peras hingga kadar airnya berkurang agar adonan tidak terlalu lembek.

2. Campurkan zucchini dengan telur, almond flour atau coconut flour, mozzarella, dan garam. Aduk hingga menjadi adonan.

3. Bentuk adonan menjadi bulatan pipih seperti roti burger, lalu panggang atau masak di pan hingga matang dan agak kecoklatan.

4. Panaskan olive oil, lalu tumis bawang bombay hingga harum.

5. Masukkan daging sapi giling, lalu masak hingga berubah warna dan matang.

6. Tambahkan heavy cream, garam, dan lada hitam, lalu masak hingga teksturnya creamy dan bumbu meresap.

7. Susun burger dengan meletakkan zucchini bun, lalu isi dengan daging dan taburan mozzarella.

8. Tambahkan lapisan keju di tengah untuk efek “double cheese”, lalu tutup dengan zucchini bun lainnya.

9. Sajikan selagi hangat agar keju tetap meleleh.



Double Zucchini Cheeseburger menawarkan pengalaman makan burger yang berbeda. Tanpa roti, hidangan ini terasa lebih ringan di perut, namun tetap memberikan rasa kenyang karena kandungan protein yang tinggi.



Zucchini sendiri memiliki rasa yang ringan sehingga tidak mendominasi, justru membantu menyeimbangkan rasa gurih dari daging dan keju. Teksturnya yang lembut juga membuat burger ini tetap nyaman dinikmati tanpa terasa berat.



Penggunaan almond flour atau coconut flour juga menjadi nilai tambah karena lebih rendah karbohidrat dibanding tepung terigu biasa, sehingga cocok untuk diet tertentu seperti keto atau low carb.



Menu ini bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin tetap menikmati makanan favorit tanpa rasa bersalah. Dengan komposisi bahan yang lebih sehat, Double Zucchini Cheeseburger tetap memberikan rasa lezat tanpa kelebihan karbohidrat.



Selain itu, menu ini juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menambahkan sayuran lain, saus sehat, atau bahkan mengganti daging sapi dengan ayam atau plant-based meat sesuai kebutuhan.



Dari segi penyajian, burger ini juga menarik secara visual dan bisa menjadi ide menu unik untuk keluarga maupun konten makanan sehat di media sosial.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dilansir dari @reviveyourplate, “A high-protein, low-carb twist on a classic cheeseburger yang tetap lezat tanpa roti.”