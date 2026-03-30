Resep Ayam Goreng Crispy Ala KFC, Renyah Berbumbu dengan Cita Rasa Ikonik

JawaPos.com - Ayam goreng crispy ala KFC selalu punya tempat tersendiri di hati pecinta kuliner. Teksturnya yang renyah di luar dan juicy di dalam, ditambah bumbu yang meresap hingga ke daging, membuatnya sulit ditolak. Tidak heran jika banyak orang mencoba membuat versi homemade dari resep legendaris ini.



Dengan kombinasi berbagai rempah seperti lada hitam, paprika, thyme, hingga garlic powder, ayam goreng ini memiliki karakter rasa yang kompleks. Sensasi gurih, sedikit pedas, dan aroma khas rempah menjadi kunci utama kelezatannya.



Meskipun terlihat rumit, sebenarnya resep ini bisa dibuat di rumah dengan bahan yang cukup mudah ditemukan. Teknik pelapisan tepung yang tepat juga menjadi faktor penting untuk menghasilkan tekstur crispy yang tahan lama.



Bahan Ayam Goreng Crispy Ala KFC

Bahan Utama

11 potong paha ayam



Bahan Tepung

500 gram tepung terigu

45 gram lada hitam kasar

10 gram paprika

25 gram celery salt

10 gram garlic powder

10 gram onion powder

8 gram smoked paprika

8 gram white pepper

3 sdm thyme

25 gram garam

25 gram MSG



Bumbu Marinasi Ayam

2/3 sdt garam

1/2 sdt thyme

1/3 sdt oregano

1 sdt celery salt

1 sdt lada hitam

1 sdt dried mustard

4 sdt paprika

2 sdt garlic salt

1 sdt jahe bubuk

3 sdt lada putih



Cara Membuat Ayam Goreng Crispy Ala KFC

1. Campurkan ayam dengan 2 sdt bumbu marinasi, lalu diamkan selama 2-3 jam atau semalaman agar bumbu meresap.

2. Campurkan semua bahan tepung (flour dredge) hingga merata.

3. Ambil ayam yang sudah dimarinasi, balurkan ke dalam tepung hingga tertutup rata.

4. Celupkan ayam ke dalam air sebentar, lalu angkat dan tiriskan.

5. Balurkan kembali ayam ke dalam tepung sambil ditekan-tekan agar lapisan tepung menempel tebal.

6. Ulangi proses hingga terbentuk lapisan coating yang kasar dan bertekstur.

7. Diamkan ayam yang sudah dilapisi selama 10 menit agar tepung menempel sempurna.

8. Goreng ayam dalam minyak panas dengan api sedang hingga matang dan berwarna keemasan.

9. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.



Salah satu kunci utama dari ayam goreng ala KFC adalah teknik double coating, yaitu melapisi ayam dengan tepung, mencelupkannya ke air, lalu melapisinya kembali. Teknik ini menciptakan tekstur kulit yang berlapis-lapis sehingga menghasilkan sensasi renyah yang khas.



Selain itu, proses mendiamkan ayam setelah dilapisi tepung juga penting untuk menjaga agar coating tidak mudah lepas saat digoreng. Banyak orang melewatkan langkah ini, padahal justru di sinilah rahasia kerenyahan yang tahan lama.



Penggunaan berbagai jenis lada dan rempah juga memberikan rasa yang lebih kompleks dibanding ayam goreng biasa. Inilah yang membuat setiap gigitan terasa lebih “berisi” dan tidak flat.



Ayam goreng crispy ini bisa menjadi menu favorit keluarga karena rasanya yang familiar dan disukai banyak orang. Disajikan dengan nasi hangat, saus sambal, atau kentang goreng, hidangan ini terasa seperti menu restoran cepat saji.

Dari sisi bisnis, ayam crispy juga memiliki peluang besar karena permintaannya yang tinggi. Dengan resep yang tepat, kamu bisa menciptakan produk dengan rasa yang mendekati versi original namun dengan harga yang lebih terjangkau.



Kamu juga bisa mengembangkan variasi seperti ayam spicy, chicken sandwich, atau rice bowl agar lebih menarik dan mengikuti tren pasar.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @suleimancooks, “Peppery and crispy just like the original, bahkan lebih puas kalau bikin sendiri di rumah.”