Resep Udang Butter Lada Hitam, Menu Simpel yang Gurih dan Wangi Menggoda

JawaPos.com - Kalau mulai bosan dengan olahan daging, udang bisa jadi pilihan yang segar dan tetap menggugah selera. Salah satu olahan yang simpel tapi rasanya mewah adalah udang butter lada hitam. Perpaduan antara butter yang creamy dengan lada hitam yang sedikit pedas menciptakan cita rasa gurih yang kuat dan aromatik.



Udang dikenal sebagai bahan yang mudah diolah dan cepat matang, sehingga cocok untuk kamu yang ingin memasak praktis tanpa mengorbankan rasa. Dengan tambahan bawang merah dan bumbu halus, hidangan ini menjadi semakin kaya rasa dan cocok disajikan sebagai lauk utama.



Menu ini juga fleksibel untuk berbagai suasana, mulai dari makan siang santai hingga menu spesial di rumah. Aromanya yang harum saat dimasak sering kali langsung menggugah selera bahkan sebelum disajikan.



Bahan Udang Butter Lada Hitam

10 ekor udang pancet

10 siung bawang merah

2 sdm butter (penuh)

1/2 sdm lada hitam

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

1 batang daun bawang



Bumbu Halus

1/2 buah bawang bombay

7 siung bawang putih

20 ml air



Cara Membuat Udang Butter Lada Hitam

1. Bersihkan udang, buang kotorannya, lalu sisihkan.

2. Haluskan bawang bombay, bawang putih, dan air hingga menjadi bumbu halus.

3. Panaskan butter di wajan hingga meleleh dan harum.

4. Tumis bawang merah hingga layu dan sedikit kecoklatan.

5. Masukkan bumbu halus, lalu tumis hingga matang dan aromanya keluar.

6. Tambahkan udang, lalu aduk hingga berubah warna dan setengah matang.

7. Masukkan lada hitam, garam, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga merata.

8. Masak hingga udang matang sempurna dan bumbu meresap.

9. Tambahkan irisan daun bawang, aduk sebentar, lalu angkat.

10. Sajikan hangat dengan nasi putih.



Kunci kelezatan hidangan ini terletak pada keseimbangan rasa. Butter memberikan rasa gurih dan creamy yang lembut, sementara lada hitam menghadirkan sensasi pedas yang hangat di lidah. Kombinasi ini membuat udang terasa lebih “naik level” meskipun menggunakan bahan yang sederhana.



Udang yang dimasak dengan benar akan memiliki tekstur kenyal dan juicy. Proses memasak yang tidak terlalu lama sangat penting agar udang tidak menjadi keras. Ketika semua bumbu sudah meresap, setiap gigitan akan terasa kaya dan memuaskan.



Aroma bawang yang ditumis bersama butter juga menjadi salah satu daya tarik utama dari menu ini. Harumnya yang khas membuat hidangan ini terasa seperti menu restoran meskipun dibuat di dapur rumah.



Udang butter lada hitam sangat cocok untuk kamu yang ingin memasak cepat namun tetap menghasilkan hidangan lezat. Waktu memasaknya relatif singkat, sehingga bisa menjadi solusi saat tidak punya banyak waktu di dapur.



Selain untuk konsumsi pribadi, menu ini juga punya potensi sebagai ide jualan. Dengan tampilan yang menggoda dan rasa yang premium, udang butter lada hitam bisa dijual sebagai menu rice bowl atau lauk siap santap.



Kamu juga bisa menambahkan variasi seperti saus tambahan atau tingkat kepedasan yang berbeda untuk menyesuaikan dengan selera pasar. Dengan sedikit kreativitas, hidangan sederhana ini bisa menjadi menu andalan.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @krisbtr, “Udah bosen sama daging? Waktunya makan udang, simpel tapi rasanya tetap nagih!”