Resep Rica-Rica Ayam untuk 20 Orang: Bumbu Meresap Sempurna dan Dijamin Enak Meskipun Dalam Porsi Besar

JawaPos.com - Masak dalam jumlah besar bukan berarti harus ribet atau mengorbankan rasa.

Justru dengan racikan yang tepat, rica-rica ayam untuk 20 porsi bisa terasa semakin kaya bumbu, gurih, dan pedasnya meresap sempurna hingga ke dalam daging.

Menu khas Nusantara ini dikenal dengan cita rasa pedas menyengat dan aroma rempah yang kuat.

Ditambah sentuhan daun kemangi, rasa rica-rica ayam jadi makin segar dan menggugah selera. Cocok untuk acara keluarga, hajatan, atau stok lauk di rumah.

Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, berikut cara memasak rica-rica ayam yang lezat untuk 20 porsi.

Bahan Rica-Rica Ayam 20 Porsi

Bahan Utama:

- 2 kg paha ayam (sekitar 20 potong)

- 1 liter air

- 30 gram lengkuas, geprek

- 25 lembar daun jeruk purut (buang tulang daun)

- 2 lembar daun kunyit

- 2 ikat daun kemangi

- 2 sendok makan garam

- 1 sendok makan kaldu jamur

- 2 sendok teh gula pasir

Bumbu Halus: