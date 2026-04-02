Mini Pancake Tacos, Sarapan Lucu yang Praktis dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Kalau kamu lagi bosan dengan menu sarapan yang itu-itu saja, Mini Pancake Tacos ini bisa jadi pilihan yang seru banget untuk dicoba. Sesuai namanya, menu ini menggabungkan pancake yang lembut dengan konsep taco, jadi tampilannya unik, lucu, dan pastinya menggugah selera.



Menu ini cocok banget buat sarapan santai di rumah, brunch bareng keluarga, atau bahkan ide jualan karena tampilannya yang aesthetic dan kekinian. Selain enak, Mini Pancake Tacos juga cukup fleksibel karena isinya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.



Perpaduan rasa manis dari pancake dengan isian gurih seperti telur, bacon, dan alpukat menciptakan kombinasi yang balance dan tidak membosankan.



Bahan Mini Pancake Tacos

Pancake (bisa homemade atau instan)

Alpukat, iris tipis

Bacon, goreng hingga crispy

Telur orak-arik (scrambled egg)

Daun bawang, iris halus



Cara Membuat Mini Pancake Tacos

1. Siapkan pancake kecil-kecil (mini), masak seperti biasa hingga matang dan lembut.

2. Goreng bacon hingga garing, lalu tiriskan.

3. Buat scrambled egg dengan cara mengocok telur lalu masak dengan api kecil agar teksturnya lembut.

4. Ambil satu pancake, lalu isi dengan scrambled egg.

5. Tambahkan potongan bacon dan irisan alpukat di atasnya.

6. Taburi daun bawang untuk memberikan aroma segar.

7. Lipat seperti taco dan sajikan.



Salah satu hal menarik dari Mini Pancake Tacos adalah kombinasi rasa yang tidak biasa. Pancake yang cenderung manis berpadu dengan isian gurih seperti telur dan bacon menciptakan sensasi rasa yang unik.



Alpukat memberikan tekstur creamy yang membuat setiap gigitan terasa lebih lembut dan tidak kering.

Sementara daun bawang menambahkan sentuhan segar yang menyeimbangkan keseluruhan rasa.

Menu ini cocok untuk kamu yang suka eksplorasi rasa baru tapi tetap simpel.



Selain enak, Mini Pancake Tacos juga punya nilai visual yang tinggi. Bentuknya kecil dan lucu, cocok banget untuk konten media sosial atau jualan makanan kekinian.



Karena ukurannya mini, menu ini juga praktis dimakan tanpa ribet. Bisa jadi solusi sarapan cepat sebelum beraktivitas, tapi tetap terasa spesial.



Gunakan pancake yang tidak terlalu tebal supaya mudah dilipat seperti taco. Kalau terlalu tebal, pancake bisa mudah patah.

Untuk scrambled egg, masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan supaya hasilnya creamy dan tidak kering. Kalau mau versi lebih sehat, kamu bisa mengganti bacon dengan smoked beef atau chicken slice.



Mini Pancake Tacos ini sangat fleksibel. Kamu bisa mencoba berbagai variasi keju leleh, pakai sosis atau bacon, tambahkan saus seperti mayo atau saus sambal atau versi manis dengan buah dan madu.



Karena tampilannya menarik dan mudah dibuat, menu ini juga cocok untuk dijadikan ide jualan. Target market-nya luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.



Kamu bisa menjualnya dalam bentuk paket isi beberapa taco mini agar lebih menarik.



Seperti yang dibagikan oleh @cook_18_, “Cutest breakfast ever!” memang cocok banget untuk menggambarkan menu ini.