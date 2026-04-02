Biscoff Cheesecake Dessert, Manis Creamy Rendah Kalori yang Tetap Nikmat

kul Buat kamu yang lagi pengen dessert manis tapi tetap ingin menjaga pola makan, Biscoff Cheesecake Dessert ini bisa jadi solusi yang tepat. Dessert ini punya rasa creamy khas cheesecake dipadukan dengan aroma karamel dari Biscoff yang khas dan menggoda.



Menariknya, dessert ini termasuk lebih “ramah kalori” dibanding cheesecake pada umumnya. Dengan bahan yang lebih ringan seperti Greek yoghurt dan light cream cheese, kamu tetap bisa menikmati dessert tanpa rasa bersalah.



Cocok banget untuk kamu yang sedang diet, tapi tetap ingin menikmati makanan enak tanpa harus benar-benar menghindari makanan manis.



Informasi Nutrisi

Per porsi:

Kalori: 398 kcal

Protein: 28 gram

Karbohidrat: 34 gram

Lemak: 17 gram



Kandungan protein yang cukup tinggi juga membantu kamu merasa kenyang lebih lama, jadi cocok untuk dijadikan snack sehat atau dessert setelah makan.



Bahan Biscoff Cheesecake Dessert

50 gram Greek yoghurt (low fat)

20 gram whey protein powder

50 gram light cream cheese

Sedikit susu skim (opsional, untuk tekstur)

4 keping biskuit Biscoff

10 gram Biscoff spread



Cara Membuat Biscoff Cheesecake Dessert

1. Dalam wadah, campurkan Greek yoghurt, whey protein, dan cream cheese.

2. Aduk hingga teksturnya halus dan creamy.

3. Tambahkan sedikit susu skim jika ingin tekstur lebih lembut.

4. Hancurkan biskuit Biscoff sebagai lapisan dasar.

5. Susun dalam gelas atau wadah: mulai dari biskuit, lalu cream, ulangi hingga habis.

6. Tambahkan Biscoff spread di bagian atas sebagai topping.

7. Simpan di kulkas beberapa saat agar lebih set dan dingin.

8. Sajikan dingin agar lebih nikmat.



Salah satu tantangan saat menjalani diet adalah menahan keinginan makan makanan manis. Tapi sebenarnya, kamu tidak harus menghindari sepenuhnya. Dengan memilih bahan yang tepat dan mengatur porsi, kamu tetap bisa menikmati dessert seperti ini.



Biscoff Cheesecake Dessert ini membuktikan bahwa makanan enak tidak selalu harus tinggi kalori. Dengan modifikasi bahan, kamu bisa mendapatkan rasa yang tetap indulgent tapi lebih seimbang secara nutrisi.



Dessert ini punya tekstur berlapis yang menarik. Bagian bawah crunchy dari biskuit, lalu layer creamy dari campuran yoghurt dan cream cheese, ditutup dengan Biscoff spread yang manis dan sedikit karamel.



Perpaduan ini menciptakan sensasi makan yang lengkap: lembut, creamy, crunchy, dan manis dalam satu sendok.



Gunakan Greek yoghurt yang kental agar hasilnya tidak terlalu cair. Jika ingin lebih manis, kamu bisa menambahkan sedikit pemanis rendah kalori. Untuk hasil terbaik, diamkan di kulkas minimal 30 menit sebelum dimakan supaya teksturnya lebih set dan rasanya lebih menyatu.



Dessert ini cocok untuk kamu yang menjalani pola makan tinggi protein atau calorie deficit. Kandungan proteinnya membantu menjaga massa otot sekaligus mengontrol rasa lapar. Ini juga jadi bukti bahwa diet tidak harus membosankan atau penuh pantangan.



Seperti yang disebutkan oleh @proflexhealth, “You can enjoy stuff like this and lose weight, you don’t have to completely cut out things like this.”