Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 03.19 WIB

Healthy Chicken Spam, Olahan Ayam Praktis Tinggi Protein dan Lebih Sehat

Potret healthy chicken spam dari ayam yang lebih sehat dan tanpa pengawet. (Instagram.com/@bakingrumahan)


JawaPos.com - Kalau kamu suka spam tapi lagi mengurangi makanan olahan tinggi lemak dan pengawet, Healthy Chicken Spam ini bisa jadi alternatif yang lebih sehat dan tetap enak. Dibuat dari daging ayam segar dengan tambahan bumbu sederhana, menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan enak tanpa rasa khawatir.

Berbeda dengan spam kemasan pada umumnya, versi homemade ini punya kandungan protein yang lebih tinggi dan bisa kamu kontrol sendiri bahan-bahannya. Jadi lebih aman, lebih fresh, dan tentunya lebih sehat.
Menu ini juga fleksibel banget, bisa langsung dimakan setelah dikukus, atau diolah lagi seperti digoreng, ditumis, bahkan dijadikan isian sandwich.

Bahan Healthy Chicken Spam
650 gram daging ayam
1 cup susu
1 butir telur
3 siung bawang putih
1 sdt garam
1/2 sdm chicken powder
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada hitam
1/2 sdt paprika powder
Keju mozzarella (potong dadu kecil)

Cara Membuat Healthy Chicken Spam
1. Masukkan ayam, susu, telur, bawang putih, dan semua bumbu ke dalam blender.
2. Haluskan hingga teksturnya benar-benar lembut dan tercampur rata.
3. Pindahkan adonan ke wadah, lalu masukkan potongan mozzarella.
4. Aduk perlahan hingga keju tercampur merata.
5. Siapkan loyang, olesi dengan sedikit minyak agar tidak lengket.
6. Tuang adonan ke dalam loyang, ratakan permukaannya.
7. Tutup loyang dengan aluminium foil agar air tidak menetes ke adonan saat dikukus.
8. Kukus selama kurang lebih 30 menit hingga matang.
9. Angkat dan biarkan dingin sebelum dipotong.
10. Potong sesuai selera, lalu siap disajikan.

Setelah dikukus, sebenarnya Healthy Chicken Spam ini sudah siap dimakan. Teksturnya lembut, gurih, dan ada sensasi lumer dari mozzarella di dalamnya.

Tapi kalau kamu mau versi yang lebih crunchy di luar, kamu bisa lanjutkan dengan menggoreng sebentar atau menggunakan air fryer. Hasilnya akan lebih mirip spam pada umumnya, tapi tetap lebih sehat.

Menu ini sangat versatile dan bisa digunakan untuk banyak jenis hidangan, seperti:
- Isian sandwich atau roti
- Topping nasi goreng
- Lauk makan dengan nasi putih
- Bekal praktis
- Campuran mie instan atau pasta

Karena rasanya netral gurih, Healthy Chicken Spam mudah dipadukan dengan berbagai menu lainnya.

Salah satu keunggulan utama dari resep ini adalah kamu bisa mengontrol bahan yang digunakan. Tidak ada pengawet berlebih, MSG berlebihan, atau lemak tinggi seperti pada produk olahan pabrik.

Selain itu, penggunaan ayam membuat kandungan lemaknya lebih rendah dibanding daging olahan lainnya. Ditambah lagi dengan protein yang cukup tinggi, menu ini cocok untuk kamu yang sedang menjaga pola makan.

Pastikan adonan benar-benar halus agar teksturnya lembut seperti spam asli. Jika masih kasar, hasilnya akan kurang smooth. Gunakan api sedang saat mengukus agar matang merata. Jangan lupa tutup dengan aluminium foil supaya permukaan tidak berair. Jika ingin rasa lebih kuat, kamu bisa menambahkan sedikit bawang bombay atau rempah lain sesuai selera.

Healthy Chicken Spam juga cocok untuk meal prep. Kamu bisa membuat dalam jumlah banyak, simpan di kulkas, lalu tinggal potong dan panaskan saat dibutuhkan.

Ini sangat membantu untuk kamu yang punya aktivitas padat tapi tetap ingin makan makanan rumahan yang sehat.

Seperti yang dibagikan oleh @bakingrumahan, “Setelah kukus sudah bisa dinikmati, tapi mau di air fryer lagi juga boleh banget.”
Editor: Novia Tri Astuti
