Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 03.23 WIB

Cendol Sablé, Kue Kering Unik dengan Aroma Pandan dan Sentuhan Tradisional

Potret cendol sablé, kue kering unik rasa cendol dengan paduan daun suji yang renyah. (Sumber: instagram.com/@biancagoenawan)


JawaPos.com - Kalau kamu bosan dengan kue kering yang itu-itu saja, Cendol Sablé ini bisa jadi pilihan yang unik dan menarik untuk dicoba. Kue ini menggabungkan teknik pastry klasik ala Prancis (sablé) dengan cita rasa khas Indonesia seperti pandan, suji, dan sentuhan gula aren.

Hasil akhirnya adalah kue kering yang renyah, buttery, dan punya aroma wangi yang khas. Perpaduan pandan dan suji memberikan warna alami yang cantik sekaligus rasa yang lembut dan tidak terlalu manis.
Cocok banget untuk camilan premium, hampers, atau bahkan ide jualan karena tampilannya elegan dan rasanya beda dari yang lain.

Bahan Cendol Sablé
Infused Butter
200 gram unsalted butter
20 gram daun pandan
5-8 gram daun suji

Bahan Basah (Wet)
200 gram pandan-suji infused butter
85 gram icing sugar
3 gram garam
6 gram endapan pandan suji

Bahan Kering (Dry)
220 gram tepung protein sedang
40 gram maizena
20 gram coconut milk powder

Cara Membuat Cendol Sablé
1. Membuat Infused Butter
Lelehkan butter bersama daun pandan dan daun suji yang sudah dicacah. Panaskan hanya sampai butter meleleh, jangan sampai mendidih. Setelah itu, matikan api dan diamkan selama kurang lebih 1 jam agar aroma terserap maksimal.
Saring butter, lalu simpan di chiller hingga teksturnya kembali plastis (tidak cair, tapi masih lembut).
2. Mencampur Adonan
Campurkan semua bahan wet menggunakan mixer dengan kecepatan rendah atau bisa juga menggunakan tangan. Aduk hanya sampai tercampur rata, jangan overmix agar tekstur kue tetap lembut.
Setelah itu, masukkan bahan dry ke dalam adonan wet. Aduk kembali dengan teknik yang sama hingga membentuk adonan yang bisa dipadatkan.
3. Membentuk Adonan
Bentuk adonan menjadi gulungan padat dengan diameter sekitar 4-5 cm. Tekan-tekan adonan agar tidak ada rongga udara di dalamnya.
Bungkus dengan cling wrap, lalu simpan di kulkas minimal 24 jam. Proses ini penting untuk menghasilkan tekstur sablé yang sempurna.
4. Pemotongan dan Pemanggangan
Setelah didiamkan, keluarkan adonan dari kulkas dan potong dengan ketebalan sekitar 0,8 cm.
Jika adonan terlalu keras, diamkan sebentar hingga lebih mudah dipotong. Jika retak, cukup tekan kembali hingga menyatu.
Susun di loyang yang sudah dialasi baking paper, lalu panggang di suhu 150°C selama kurang lebih 15 menit.
5. Finishing (Opsional)
Sebelum dipanggang, kamu bisa menaburkan gula aren dan sedikit garam kasar di atas adonan. Ini akan memberikan rasa manis gurih yang khas dan lebih kompleks.

Cendol Sablé ini menarik karena menggabungkan dua dunia: teknik baking modern dengan bahan lokal khas Indonesia. Aroma pandan dan suji yang kuat mengingatkan pada minuman cendol, tapi dalam bentuk kue kering yang elegan.

Butter yang sudah diinfuse juga memberikan rasa yang lebih dalam dan tidak biasa dibanding kue kering biasa.

Sablé dikenal dengan teksturnya yang “short” atau mudah hancur di mulut. Kombinasi butter, maizena, dan teknik mixing yang tepat membuat kue ini renyah tapi tetap lembut saat digigit. Tidak keras, tidak terlalu rapuh, pas banget untuk camilan premium.

Tips Supaya Hasil Maksimal
- Gunakan butter berkualitas baik karena ini adalah bahan utama yang sangat mempengaruhi rasa akhir.
- Jangan skip proses chilling 24 jam karena ini membantu adonan lebih stabil dan menghasilkan tekstur yang lebih bagus saat dipanggang.
- Pastikan tidak overbake agar warna tetap cantik dan rasa tidak pahit.

Dengan tampilan yang cantik dan rasa yang unik, Cendol Sablé sangat cocok dijadikan hampers atau produk jualan premium. Packaging yang menarik bisa meningkatkan nilai jualnya.

Apalagi dengan tren kue kering modern dengan sentuhan lokal, produk seperti ini punya daya tarik tersendiri di pasaran.

Seperti yang dibagikan oleh @biancagoenawan, teknik infused butter menjadi kunci utama dalam menciptakan aroma khas pada kue ini.
Editor: Novia Tri Astuti
