Yogurt Chiffon Cake, Kue Lembut Rendah Gula yang Ringan di Mulut

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari kue yang lembut, ringan, tapi tetap terasa “aman” untuk pola makan sehat, Yogurt Chiffon Cake ini bisa jadi pilihan yang pas. Teksturnya super fluffy, moist, dan nggak bikin enek karena menggunakan Greek yogurt yang memberi rasa sedikit segar.



Berbeda dengan chiffon cake biasa, versi ini menggunakan bahan yang lebih ringan seperti tepung mocaf dan pemanis rendah kalori seperti erythritol. Hasilnya tetap enak, tapi lebih ramah untuk kamu yang sedang mengurangi gula atau menjalani gaya hidup sehat.



Kue ini cocok untuk camilan sore, teman minum teh, atau bahkan ide jualan karena tampilannya simpel tapi elegan.



Bahan Yogurt Chiffon Cake

Adonan Kuning

2 kuning telur

220 gram Greek yogurt (plain)

30 gram tepung mocaf (diayak)

15 gram tepung maizena (diayak)



Adonan Putih

3 putih telur

20 gram erythritol

2 tetes stevia (opsional)

3 tetes air lemon



Cara Membuat Yogurt Chiffon Cake

1. Campurkan semua bahan adonan kuning dalam satu wadah, lalu aduk hingga benar-benar rata dan halus. Sisihkan.

2. Untuk adonan putih, masukkan putih telur, erythritol, stevia (jika pakai), dan air lemon. Mixer hingga mencapai tekstur kaku (soft peak ke stiff peak), tapi jangan overmix agar hasilnya tetap ringan.

3. Masukkan adonan putih ke dalam adonan kuning secara bertahap. Gunakan teknik folding (aduk balik) dengan perlahan agar udara dalam adonan tidak hilang.

4. Tuang adonan ke dalam loyang.

5. Panggang menggunakan teknik water bath, yaitu dengan meletakkan loyang adonan ke dalam loyang lain yang lebih besar berisi air.

6. Panggang di suhu 160°C selama kurang lebih 60 menit hingga matang.

7. Angkat, dinginkan, lalu keluarkan dari loyang.

8. Yogurt chiffon cake siap disajikan.



Salah satu keunggulan utama dari kue ini adalah teksturnya. Berkat teknik chiffon dan penggunaan yogurt, hasil akhirnya sangat lembut, ringan, dan moist.



Water bath juga membantu menjaga kelembapan kue selama proses pemanggangan, sehingga tidak kering atau pecah di permukaan. Setiap gigitan terasa ringan dan “meleleh” di mulut, cocok untuk semua usia.



Greek yogurt memberikan rasa sedikit asam yang menyegarkan, sehingga kue tidak terasa terlalu manis. Ini yang membuat Yogurt Chiffon Cake berbeda dari kue lainnya. Kombinasi ini cocok untuk kamu yang kurang suka dessert yang terlalu manis atau berat.



Penggunaan erythritol dan stevia sebagai pengganti gula membuat kue ini lebih rendah kalori. Selain itu, tepung mocaf juga bisa jadi alternatif gluten-free (tergantung kebutuhan).



Kandungan yogurt juga menambah nilai nutrisi seperti protein dan probiotik, meskipun sebagian bisa berkurang saat proses pemanggangan.



Pastikan putih telur dimixer dengan benar karena ini kunci utama tekstur chiffon cake. Jika kurang kaku, kue bisa bantat. Gunakan teknik folding dengan lembut dan jangan terburu-buru agar adonan tetap airy. Jangan skip metode water bath karena ini penting untuk menjaga tekstur tetap lembut dan tidak kering.



Kue ini punya tampilan sederhana tapi elegan, sehingga cocok dijadikan produk jualan. Bisa juga dikreasikan dengan topping seperti buah segar, madu, atau yogurt tambahan.



Selain itu, karena rasanya ringan, kue ini cocok untuk berbagai kesempatan, dari santai di rumah sampai acara spesial.



Seperti yang dibagikan oleh @bakingrumahan, “Happy recook!” karena memang resep ini simpel tapi hasilnya memuaskan.