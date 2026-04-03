Makan Malam Anti Ribet! Simak, Resep Nasi Goreng Terasi Ala Chef Devina Hermawan

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu menu andalan yang selalu bisa diandalkan saat ingin menyajikan makan malam praktis namun tetap lezat.

Salah satu variasi yang paling menggugah selera adalah nasi goreng terasi, yang dikenal dengan aroma khas dan cita rasa gurih yang lebih kuat.

Perpaduan bumbu sederhana dengan sentuhan terasi mampu menghadirkan hidangan yang nikmat dan cocok dinikmati kapan saja.

Sebagaimanan dikutip Jawa Pos dari Youtube Devina Hermawan, resep nasi goreng terasi ala chef Devina Hermawan menawarkan cara memasak yang simpel, tetapi tetap menghasilkan rasa yang istimewa.

Dengan teknik yang tepat, nasi goreng bisa terasa lebih harum, tidak lembek, dan memiliki rasa yang meresap hingga ke setiap butir nasi. Inilah yang membuat hidangan ini cocok dijadikan solusi makan malam anti ribet di rumah.

Inilah resep nasi goreng terasi yang praktis dan mudah diikuti, lengkap dengan tips agar hasilnya lebih lezat dan menggugah selera.

Cocok untuk Anda yang ingin memasak cepat tanpa mengorbankan cita rasa, menu ini dijamin menjadi favorit keluarga. Simak langkah-langkahnya dan rasakan sendiri kelezatannya!

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng terasi: