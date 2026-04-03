Cobain! Resep Chinese Coconut Chicken Soup ala Chef Devina Hermawan: Hangat, Bersih, dan Memanjakan Lidah!

JawaPos.com - Sup ayam air kelapa atau yang dikenal sebagai Chinese coconut chicken soup menjadi salah satu hidangan berkuah yang menawarkan cita rasa unik, ringan, dan menenangkan.

Perpaduan kaldu ayam yang gurih dengan air kelapa yang manis alami menghasilkan kuah yang “bersih” di lidah, namun tetap kaya rasa.

Tak heran jika hidangan ini sering dijadikan pilihan menu hangat yang cocok dinikmati saat tubuh membutuhkan asupan yang menyehatkan sekaligus menghangatkan.

Berbeda dari sup ayam biasa, penggunaan air kelapa memberikan sentuhan rasa yang lebih segar dan sedikit manis tanpa perlu tambahan gula berlebih.

Selain itu, kombinasi bahan seperti jahe dan bawang putih juga membantu menciptakan aroma yang harum serta meningkatkan cita rasa secara keseluruhan.

Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga dikenal memberikan efek menenangkan dan menyegarkan bagi tubuh.

Lengkap dengan tips memasak agar kuah tetap jernih, ayam empuk, serta rasa tetap seimbang, menu ini cocok disajikan sebagai hidangan makan malam yang hangat dan menyehatkan untuk seluruh keluarga.