Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 18.23 WIB

Strawberry Cinnamon Rolls, Lembut, Manis, dan Super Gooey

Potret strawberry cinnamon rolls yang super lembut dan goey. (Sumber: instagram.com/@elie.daily)

Potret strawberry cinnamon rolls yang super lembut dan goey. (Sumber: instagram.com/@elie.daily)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta dessert manis dan lembut, Strawberry Cinnamon Rolls ini wajib banget masuk list recook kamu. Berbeda dari cinnamon roll klasik, versi ini punya sentuhan rasa stroberi yang segar dan manis, bikin rasanya lebih unik dan nggak bikin enek.
 
Teksturnya juga jadi daya tarik utama: super soft, fluffy, dan bagian tengahnya gooey banget. Cocok disajikan saat santai, jadi ide jualan, atau bahkan dessert spesial untuk orang tersayang.

Bahan Dough (Adonan Utama)
180 ml susu rasa stroberi (hangat)
50 gram gula
8 gram ragi instan
1 butir telur
50 gram butter (lembut)
1 sdt vanilla
4 gram garam
380 gram tepung terigu serbaguna

Cara Membuat Adonan
1. Campurkan susu hangat, gula, dan ragi. Diamkan selama 5 menit sampai berbuih (tanda ragi aktif).
2. Tambahkan telur, butter, dan garam. Aduk hingga tercampur.
3. Masukkan tepung sedikit demi sedikit sampai terbentuk adonan yang lembut dan sedikit lengket.
4. Uleni selama 8-10 menit hingga adonan halus dan elastis.
5. Tutup adonan, lalu diamkan selama 60-90 menit hingga mengembang dua kali lipat.

Bahan Filling Strawberry Cinnamon
80 gram butter
60 gram selai stroberi
1 sdt bubuk kayu manis
Campurkan semua bahan hingga menjadi pasta yang mudah dioles.

Bahan Strawberry Cream Cheese Glaze
80 gram cream cheese
60 gram gula halus
20 gram butter
2 sdm selai stroberi
1-2 sdm susu
Aduk semua bahan hingga teksturnya creamy dan halus.

Cara Membentuk dan Memanggang
1. Kempiskan adonan, lalu gilas hingga berbentuk persegi panjang.
2. Oleskan filling secara merata ke seluruh permukaan adonan.
3. Gulung adonan memanjang, lalu potong-potong sesuai ukuran.
4. Susun dalam loyang yang sudah dialasi baking paper.
5. Diamkan kembali selama 30-40 menit hingga mengembang dan terlihat fluffy.
6. Panggang dalam oven suhu 170°C selama 22-25 menit.

Tips: Panggang sedikit “underbake” supaya bagian tengah tetap gooey dan lembut. Setelah matang, oleskan glaze di atas cinnamon rolls selagi hangat.

Begitu keluar dari oven, aroma manis dari stroberi dan kayu manis langsung tercium. Teksturnya lembut banget saat ditarik (pull-apart), dengan bagian dalam yang moist dan lumer. Glaze cream cheese stroberi di atasnya memberikan rasa creamy sekaligus segar, bikin kombinasi rasa jadi lebih balance.

Tips Supaya Sukses
- Gunakan susu hangat, bukan panas, agar ragi tetap aktif.
- Jangan terlalu banyak tepung supaya hasil tetap lembut dan tidak keras.
- Proofing harus cukup waktu agar adonan benar-benar mengembang sempurna.

Dilansir dari @elie.daily Strawberry Cinnamon Rolls ini punya tampilan cantik dan warna pink yang menarik, cocok banget dijadikan produk jualan. Bisa dikemas dalam box aesthetic dan dijual sebagai dessert premium.
