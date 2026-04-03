Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 18.26 WIB

Udang Goreng Crispy, Simple tapi Nagih Banget

Potret udang goreng crispy sederhana dengan bumbu praktis. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@irinnegustina)

JawaPos.com - Kalau lagi pengen lauk cepat, enak, dan anti ribet, Udang Goreng Crispy ini jawabannya. Dengan bahan sederhana dan proses yang singkat, kamu sudah bisa bikin hidangan yang rasanya gurih, juicy di dalam, dan renyah di luar.

Resep ini juga cocok banget buat pemula karena nggak butuh teknik rumit. Cukup campur, aduk, lalu goreng, hasilnya tetap enak dan menggoda.

Bahan Udang Goreng
¼ kg udang kupas
1 kuning telur
1 siung bawang putih (cincang)
1 batang daun bawang
1 sdt saus tiram
Garam dan lada secukupnya
2 sdm tepung maizena

Cara Membuat
1. Bersihkan udang, lalu tiriskan hingga tidak terlalu berair.
2. Masukkan udang ke dalam wadah, lalu tambahkan kuning telur.
3. Masukkan bawang putih cincang dan daun bawang.
4. Tambahkan saus tiram, garam, dan lada.
5. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
6. Masukkan tepung maizena, aduk kembali hingga adonan sedikit mengental dan melapisi udang.

Cara Menggoreng
1. Panaskan minyak dalam jumlah cukup (deep fry atau setengah rendam).
2. Ambil udang satu per satu atau bisa juga langsung dicemplungkan sedikit-sedikit.
3. Goreng hingga berwarna keemasan dan crispy.
4. Angkat dan tiriskan.

Udang goreng ini punya tekstur luar yang renyah karena maizena, tapi bagian dalamnya tetap juicy dan lembut. Rasa gurih dari saus tiram dan bawang bikin makin nikmat, apalagi dimakan hangat.

Tips Supaya Lebih Crispy
- Pastikan udang tidak terlalu basah supaya adonan bisa menempel sempurna.
- Gunakan minyak yang benar-benar panas sebelum menggoreng agar hasilnya langsung crispy, bukan menyerap minyak.
- Jangan terlalu sering dibolak-balik supaya tekstur tetap bagus.

Ide Penyajian
Udang goreng ini enak banget dimakan dengan:
- Nasi hangat
- Sambal bawang
- Saus sambal atau mayo
- Atau dijadikan topping mie instan biar naik level

Dilansir dari @irinnegustina dengan modal bahan sederhana, menu ini bisa jadi ide jualan yang menarik. Tinggal dikemas dalam box kecil + sambal, sudah jadi camilan kekinian yang disukai banyak orang.
Editor: Novia Tri Astuti
