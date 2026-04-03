9 Spot Rujak Cingur Surabaya dengan Cita Rasa Otentik, Cocok untuk Wisata Kuliner

JawaPos.com – Rujak cingur adalah salah satu ikon kuliner Surabaya yang sudah dikenal luas hingga ke berbagai penjuru Indonesia.

Perpaduan bumbu petis kental, potongan cingur empuk, dan sayuran segar menjadikan rujak cingur kuliner Surabaya yang selalu punya tempat di hati para penggemarnya.

Banyak warung rujak cingur di Surabaya yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap konsisten menjaga cita rasa dari generasi ke generasi.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Batiqa Hotel pada Jumat (3/4), bahwa ada sembilan rekomendasi tempat kuliner rujak cingur di Surabaya.

1. Rujak cingur Achmad Jais (Peneleh)

Warung yang berlokasi di Jl. Achmad Jais No. 40, Peneleh, Genteng ini dikenal sebagai salah satu penyaji rujak cingur paling otentik dengan bumbu petis yang kental dan pekat.

Setiap porsi berisi sayuran rebus, tahu dan tempe goreng, lontong, serta potongan cingur empuk yang menjadi daya tarik utamanya.

Harga per porsinya berkisar antara Rp45.000 hingga Rp55.000, terbilang lebih tinggi dibanding warung lain namun sebanding dengan cita rasanya.

Warung ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 17.00, jadi pastikan datang tidak terlalu sore agar tidak kehabisan.