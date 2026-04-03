Bola Dumpling Tanpa Kulit, Unik, Kenyal, dan Bikin Nagih

Potret bola dumpling tanpa kulit dengan tekstur kenyal dari tepung ketan. (Sumber: instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Kalau biasanya dumpling identik dengan kulit tipis yang membungkus isian, kali ini ada versi yang beda dan unik: Bola Dumpling Tanpa Kulit. Sesuai namanya, dumpling ini tidak menggunakan kulit seperti pada umumnya, tapi tetap punya tekstur luar yang kenyal dan “enjoy” saat digigit.



Menu ini menarik karena menggabungkan teknik sederhana dengan hasil yang estetik dan beda dari biasanya. Cocok banget buat kamu yang suka eksplorasi resep atau ingin bikin hidangan yang unik untuk keluarga.



Dengan isian daging yang gurih dan kuah hangat, dumpling ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau lagi pengen makanan berkuah yang comforting.



Bahan Bola Dumpling Tanpa Kulit

Isian (Filling)

250 gram daging sapi (has dalam)

200 gram paha ayam

1,5 sdm bawang goreng

2 siung bawang putih

1 siung bawang merah

1,5 sdm saus tiram

1 sdt kaldu bubuk

Merica secukupnya

Minyak wijen secukupnya

2 butir es batu

1 sdm kecap asin



Lapisan Luar (Kulit Alternatif)

Air es

Tepung ketan



Cara Membuat Bola Dumpling Tanpa Kulit

1. Masukkan semua bahan isian ke dalam chopper atau blender.

2. Haluskan hingga teksturnya lembut dan tercampur rata. Es batu membantu menjaga tekstur tetap kenyal dan juicy.

3. Bentuk adonan menjadi bulatan sesuai ukuran yang diinginkan.

4. Siapkan air es dan tepung ketan dalam wadah terpisah.

5. Celupkan bola daging ke dalam air es, lalu balurkan ke tepung ketan.

6. Ulangi proses ini minimal 6 kali agar terbentuk lapisan luar yang kenyal seperti kulit.

7. Rebus dumpling dalam air mendidih hingga mengapung dan matang.

8. Angkat dan sajikan dengan kuah atau sesuai selera.



Keunikan dari resep ini terletak pada teknik pelapisan menggunakan air es dan tepung ketan. Proses berulang ini menciptakan lapisan luar yang kenyal, menyerupai kulit dumpling, tapi dengan cara yang lebih sederhana. Hasilnya adalah bola dumpling dengan tekstur luar yang chewy dan bagian dalam yang lembut serta juicy.

Kamu bisa membuat kuah sederhana dari:

- Air

- Bawang putih goreng

- Daun bawang

- Kaldu ayam

- Sedikit lada

Kuah ini akan menambah rasa gurih dan membuat hidangan lebih comforting.



Tips Supaya Hasil Maksimal

- Gunakan daging yang masih segar agar rasa lebih enak dan tekstur lebih juicy.

- Pastikan proses pelapisan dilakukan berulang minimal 6 kali agar hasilnya benar-benar terasa seperti ada “kulit”.

- Gunakan air es agar lapisan tepung bisa menempel dengan baik dan menghasilkan tekstur yang pas.



Karena bentuknya bulat dan berbeda dari dumpling biasa, menu ini punya nilai jual yang tinggi. Bisa dijadikan ide jualan street food atau frozen food yang unik.



Apalagi kalau dikemas dengan kuah atau sambal pelengkap, pasti makin menarik.



Setiap gigitan memberikan sensasi yang unik: bagian luar kenyal, lalu langsung bertemu dengan isian daging yang gurih dan juicy. Ini yang bikin dumpling tanpa kulit ini terasa spesial.



Seperti yang dibagikan oleh @jennidish, “Unik banget, kulitnya agak kenyal dan beda dari dumpling biasa.”