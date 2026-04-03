Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 20.50 WIB

Wrap Jagung Keju, Resep Praktis dan Sehat untuk Kaum Diet

Potret wrap jagung keju tanpa tepung yang simple dan sehat. (Sumber: instagram.com/@ginie.healthylife)

JawaPos.com - Kalau lagi cari menu simpel tapi tetap sehat dan beda, Galettes de Maïs atau wrap jagung keju ini wajib banget dicoba. Resep ini viral karena cara buatnya gampang, bahannya minimalis, tapi hasilnya cantik dan bisa jadi pengganti tortilla atau roti.


Teksturnya unik: bagian luar agak crispy setelah dipanggang, tapi tetap lembut di dalam. Ditambah isian segar seperti tuna, alpukat, dan sayur, rasanya jadi seimbang antara gurih dan fresh. Dilansir dari @ginie.healtylife menu ini buat sarapan, bekal, atau bahkan ide jualan healthy food.

Bahan Galettes de Maïs
Untuk 4 Wrap:
400 gram jagung manis (ditiriskan)
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Daun kucai / daun bawang
1 butir telur
2 genggam keju mozzarella parut

Isian (Opsional & Bisa Variasi)
Selada
150 gram tuna
2 sdm keju spread / cream cheese
Perasan ½ lemon
Alpukat
Daun kucai

Cara Membuat
1. Tiriskan jagung sampai benar-benar tidak berair.
2. Campurkan jagung dengan telur, garam, lada, daun kucai, dan keju mozzarella.
3. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Siapkan loyang yang sudah dialasi baking paper.
5. Ambil adonan, lalu bentuk bulat pipih (seperti tortilla tipis) di atas loyang. Tekan-tekan agar padat.
6. Panggang dalam oven suhu 180°C selama 20-25 menit hingga bagian pinggir mulai kecoklatan.
7. Keluarkan dan biarkan dingin terlebih dahulu agar tidak mudah hancur saat dilepas.
8. Setelah dingin, isi dengan topping sesuai selera, lalu lipat seperti wrap.

Yang bikin resep ini viral adalah karena tidak menggunakan tepung sama sekali. Jagung dan keju jadi “pengikat alami” yang bikin adonan tetap menyatu.

Selain itu, tampilannya juga aesthetic banget, warna kuning dari jagung berpadu dengan keju yang meleleh bikin hasil akhirnya menggoda.

Tips Supaya Berhasil
- Pastikan jagung benar-benar kering supaya adonan tidak terlalu lembek.
- Jangan buat terlalu tebal, semakin tipis, hasilnya akan lebih crispy dan mudah dilipat.
- Tunggu sampai dingin sebelum diangkat, karena saat panas teksturnya masih rapuh.

Ide Variasi Isian
Biar nggak bosen, kamu bisa kreasikan isiannya:
- Ayam suwir + saus mayo
- Telur orak-arik + saus sambal
- Daging asap + keju
- Versi vegetarian: jamur tumis + sayuran

Cocok untuk Diet & Meal Prep
Resep ini termasuk lebih sehat karena:
- Minim tepung
- Tinggi serat dari jagung
- Bisa disesuaikan dengan protein pilihan
- Cocok buat kamu yang lagi jaga pola makan tapi tetap pengen makan enak.

Editor: Hanny Suwindari
