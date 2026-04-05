7 Rekomendasi Kuliner Rawon Surabaya Legendaris dengan Daging Empuk dan Rasa yang Nampuk

JawaPos.com – Rawon adalah salah satu hidangan khas Jawa Timur yang paling ikonik dan digemari banyak orang.

Di Surabaya, warung rawon legendaris bertebaran dengan cita rasa yang sudah teruji puluhan tahun.

Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuah pekat gurih hingga perpaduan menu yang tak biasa.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Lalamove pada Sabtu (4/4), bahwa ada tujuh rekomendasi tempat kuliner rawon di Surabaya.

1. Rawon kalkulator

Berlokasi di Sentra PKL Taman Bungkul, Jl. Raya Darmo, tempat ini buka setiap hari pukul 09.00–03.00 WIB.

Nama uniknya berasal dari kemampuan pelayan yang bisa menghitung total pesanan dengan cepat tanpa alat bantu.

Kuah rawonnya pekat dan gurih dengan potongan daging empuk yang selalu menjadi daya tarik utama.

Tersedia lauk pendamping seperti perkedel, telur asin, tempe goreng, kerupuk, babat, dan paru dengan harga mulai Rp32.000.