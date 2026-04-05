12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Soto adalah salah satu hidangan berkuah paling ikonik yang tak lekang oleh waktu.

Di Surabaya, warung soto legendaris mudah ditemukan dengan cita rasa yang sudah teruji bertahun-tahun.

Setiap warung memiliki keunikannya sendiri, dari kuah kuning segar hingga kuah rempah khas Madura.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Sabtu (4/4), bahwa ada 12 rekomendasi tempat kuliner soto di Surabaya.

1. Soto ayam "Cak To" Undaan Wetan

Berlokasi di Jl. Undaan Wetan No. 36, Ketabang, Genteng, warung ini buka Senin–Sabtu pukul 05.30–16.30 WIB.

Kuah kaldunya kental dan gurih dengan porsi nasi dan isian yang cukup banyak untuk mengenyangkan.

Pilihan isian tersedia beragam, mulai dari ayam, jeroan, kulit, ceker, hingga telur muda sesuai selera.

Bubuk koya, sambal, jeruk nipis, dan kecap tersedia sebagai pelengkap dengan harga mulai Rp10.000.