8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

JawaPos.com – Lontong Balap adalah kuliner ikonik Surabaya yang sudah menemani warga kota sejak puluhan tahun silam dengan cita rasa yang sulit tergantikan.

Perpaduan lontong, tauge, tahu goreng, lentho, dan kuah gurih berpetis menjadikan kuliner Surabaya ini unik dan selalu dirindukan oleh siapa saja.

Banyak warung Lontong Balap di Surabaya yang sudah diwariskan turun-temurun dan tetap mempertahankan keaslian rasa hingga hari ini.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Lalamove pada Minggu (5/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner lontong balap di Surabaya.

1. Lontong balap Garuda Pak Budi

Warung yang sudah berdiri sejak 1950 ini kini dikelola oleh generasi ketiga dan tetap mempertahankan cara memasak otentik menggunakan kuali tanah liat.

Kuahnya segar dan gurih, makin nikmat dengan tambahan sambal petis khas yang menjadi pelengkap wajib setiap porsinya.

Sate kerang tersedia seharga Rp12.000 per sepuluh tusuk, sementara harga per porsi lontong balapnya hanya Rp14.000 dengan isian yang mengenyangkan.

Selain lokasi utama di Jl. Kranggan No. 73, Sawahan yang buka pukul 07.30 hingga 16.00, tersedia pula tiga cabang lain di Bumi Indah Surabaya, Ciputra World lantai 3, dan Suncity Mall lantai 3 Sidoarjo.