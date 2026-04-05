9 Kuliner Sate Kambing Paling Juicy di Surabaya: Daging Empuk, Bumbu Meresap dan Harga Bersahabat

JawaPos.com – Sate kambing adalah salah satu sajian kuliner paling digemari di Surabaya, hadir di berbagai sudut kota dengan ciri khas masing-masing.

Dari bumbu kacang gurih hingga kecap manis dengan irisan bawang segar, sate kambing Surabaya selalu punya cara tersendiri untuk memanjakan lidah penggemarnya.

Banyak warung sate kambing di Surabaya yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap ramai dikunjungi berkat konsistensi rasa yang terjaga.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan 1001malam.com pada Minggu (5/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner sate kambing di Surabaya.

1. Sate Solo Pak Dono

Warung yang berlokasi di Jl. Kalasan No. 28, Pacar Keling, Tambaksari ini menyajikan sate kambing dengan daging lembut yang dibakar hingga bumbu meresap sempurna ke dalam.

Sate disajikan dengan kecap manis, irisan tomat, kol, dan cabai rawit yang memberikan perpaduan rasa manis, segar, dan sedikit pedas.

Pilihan minuman segar seperti es teh atau jeruk tersedia sebagai pelengkap yang membuat santapan semakin lengkap.

Warung ini buka setiap hari Senin hingga Minggu mulai pukul 12.00 hingga 21.30.