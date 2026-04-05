Mau Kuliner Enak? Coba 13 Sate Ayam Terfavorit di Surabaya dengan Bumbu Kacang Juara dan Porsi Melimpah

JawaPos.com – Sate ayam adalah salah satu sajian kuliner paling dicari di Surabaya, mulai dari warung pinggir jalan hingga restoran bernuansa modern.

Bumbu kacang yang gurih dan manis menjadi ciri khas sate ayam kuliner Surabaya yang membedakannya dari versi daerah lain di Indonesia.

Banyak warung sate ayam di Surabaya yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap setia melayani pelanggan dengan cita rasa yang konsisten.

Dilansir dari laman Traveloka dan YouTube Informania pada Minggu (5/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner sate ayam di Surabaya.

1. Sate ayam Ponorogo Pak Seger

Warung sate yang berlokasi di Jl. Dharmawangsa No. 117, Kertajaya, Gubeng ini dikenal luas berkat menu yang variatif dan cita rasa yang khas.

Potongan daging ayamnya berukuran besar dengan tekstur empuk dan bumbu kacang yang halus serta encer namun tetap kaya rasa.

Selain sate ayam, tersedia pula sate kambing, sate kulit, dan menu garang asem yang bisa dinikmati bersama nasi putih hangat.

Harga menu di tempat ini berkisar antara Rp34.000 hingga Rp80.000 tergantung jenis sate yang dipilih.