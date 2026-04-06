Resep Gabin Ragout Tuna: Camilan Sore Gurih, Creamy, dan Mengenyangkan

Potret gabin ragout tuna gurih dan creamy yang cocoo untuk ngemil atau ide jualan. (Sumber: instagram.com/@etira.indonesia)

JawaPos.com - Mencari camilan sore yang tidak hanya enak tetapi juga mengenyangkan dan bergizi memang menjadi tantangan tersendiri. Banyak orang ingin ngemil tanpa merasa bersalah, terutama jika camilan tersebut bisa memberikan energi tambahan tanpa harus makan berat.

Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah gabin ragout isi tuna, camilan klasik yang kini kembali populer dengan berbagai inovasi isian. Gabin sendiri dikenal sebagai biskuit atau crackers yang digoreng dengan isian di tengahnya.

Ketika dipadukan dengan ragout tuna yang creamy dan gurih, hasilnya adalah camilan dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Menu ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, bekal, hingga ide jualan karena rasanya yang disukai banyak kalangan.

Dilansir dari @etira.indonesia, gabin ragout tuna menjadi salah satu camilan praktis yang tetap memperhatikan nilai gizi. Kandungan protein dari tuna serta tambahan sayuran seperti wortel dan kentang membuat camilan ini lebih seimbang dibandingkan snack biasa.

Bahan-Bahan

Tuna kaleng secukupnya

Margarin untuk menumis

2 siung bawang putih, cincang

1/2 bawang bombai, cincang

1 batang daun bawang, iris

1 buah wortel, potong kecil

2 buah kentang, potong dadu kecil

300 ml susu cair

Kaldu jamur secukupnya

1/2 sdt gula pasir

1 sdt lada putih bubuk

1/2 sdt garam

4 sdm tepung terigu

Daun seledri secukupnya

Biskuit gabin atau crackers

2 butir telur

Tepung panir secukupnya





Cara Membuat

1. Membuat Isian Ragout

Panaskan margarin, lalu tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum. Masukkan wortel dan kentang, aduk hingga setengah matang.

2. Tambahkan Tuna

Masukkan tuna kaleng yang sudah ditiriskan, lalu aduk hingga tercampur dengan sayuran.

3. Buat Saus Creamy

Tambahkan tepung terigu, aduk rata, kemudian tuangkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal.

4. Bumbui Ragout

Masukkan garam, gula, lada, dan kaldu jamur. Aduk hingga mengental dan semua bahan matang. Tambahkan daun bawang dan seledri, lalu aduk sebentar dan angkat.

5. Dinginkan Isian

Diamkan ragout hingga dingin agar lebih mudah digunakan sebagai isian.

6. Isi Gabin

Ambil satu biskuit gabin, beri isian ragout secukupnya, lalu tutup dengan biskuit lainnya seperti sandwich.

7. Balur dan Goreng

Celupkan gabin ke dalam telur yang sudah dikocok, lalu balurkan ke tepung panir. Goreng hingga berwarna keemasan dan renyah.

8. Penyajian

Angkat dan tiriskan, lalu sajikan hangat agar teksturnya tetap crispy dan isiannya terasa creamy.



Gabin ragout tuna merupakan camilan yang sempurna untuk menemani waktu santai di sore hari. Perpaduan tekstur renyah dan isian lembut memberikan sensasi makan yang memuaskan, sementara kandungan protein dan sayuran membuatnya lebih bernutrisi.



Menu ini juga sangat fleksibel untuk dikreasikan, misalnya dengan mengganti isian atau menambahkan keju agar lebih gurih. Selain untuk konsumsi pribadi, gabin ragout tuna juga memiliki potensi sebagai ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya yang familiar di lidah banyak orang.



Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan camilan lezat yang cocok untuk segala suasana.