Resep Tahu Kukus Bawang: Menu Simpel Ala Chinese Resto, Lembut & Gurih Banget

Potret tahu kukus bawang ala Chinese resto yang simple dan sehat. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Kalau punya tahu putih di rumah tapi bosan diolah dengan cara digoreng terus, resep tahu kukus bawang ini wajib kamu coba.

Dengan teknik kukus, tahu jadi lebih lembut dan juicy, ditambah siraman saus gurih yang meresap sempurna bikin rasanya naik level, mirip menu di restoran Chinese food.



Dikutip dari @hendrikpyong menu ini cocok banget buat kamu yang pengen masak cepat, sehat (karena tanpa digoreng), tapi tetap enak dan nagih. Apalagi dimakan hangat dengan nasi putih, dijamin simpel tapi memuaskan.



Bahan-Bahan

2 buah tahu putih



Bahan Saus

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdm minyak wijen

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

50 ml air



Bahan Tumis

6 siung bawang putih

1 ruas jahe (geprek/iris)

Daun bawang secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan Saus

Campurkan semua bahan saus dalam satu wadah, lalu aduk hingga larut dan merata.

2. Tumis Aromatik

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan jahe hingga harum. Tambahkan daun bawang, aduk sebentar.

(Kalau mau lebih praktis, bagian ini bisa di-skip dan langsung pakai bawang mentah untuk dikukus.)

3. Siapkan Tahu

Potong tahu sesuai selera, lalu susun di atas piring tahan panas.

4. Siram Saus

Tuangkan campuran saus dan tumisan bawang ke atas tahu hingga merata.

5. Kukus

Kukus tahu selama 10-15 menit hingga bumbu meresap dan tahu panas sempurna.

6. Penyajian

Angkat dan sajikan hangat. Bisa ditambahkan taburan daun bawang ekstra agar lebih segar.



Tahu kukus bawang ini adalah bukti kalau masakan enak nggak harus ribet. Dengan bahan sederhana dan waktu yang singkat, kamu sudah bisa membuat hidangan yang rasanya seperti menu restoran.



Selain itu, metode kukus juga membuat menu ini lebih sehat karena minim minyak. Cocok untuk menu harian, diet, atau bahkan ide jualan rumahan karena praktis dan disukai banyak orang.



Kalau lagi pengen makan yang hangat, ringan, tapi tetap gurih maksimal, menu ini wajib banget dicoba!